30 Mar 2026
Ribotohet “Themeluesi”, vepra mbi lidershipin e Ismail Qemali vjen me botim të përditësuar Vizatime, piktura dhe prerje me gëlqere, hapet ekspozita “Matisse 1941–1954” Simbolika hyjnore në pikturë, Enea Ziu çel në Tiranë ekspozitën personale “Hiri” Me opinion kjo punë “Sa raketa i kanë mbetur Iranit?”, dy të tretat janë ende të paprekura
Arte

Vizatime, piktura dhe prerje me gëlqere, hapet ekspozita “Matisse 1941–1954”

Ekspozita “Matisse 1941–1954” sjell në fokus një periudhë produktive të Henri Matisse, kundër perceptimit të zakonshëm se artisti kishte ndaluar së pikturuari dhe merrej vetëm me prerjet me guaşe. Sipas Claudine Grammont, kuratores së ekspozitës, Matisse pikturoi 75 vepra midis viteve 1941 dhe 1954, ndërsa krijoi mbi 230 fletë të prerë me gëlqere, duke treguar aktivitet të jashtëzakonshëm edhe në moshën 80-vjeçare. Vetëm në vitin 1950, ai prodhoi 40 vepra, një arritje e jashtëzakonshme për një artist në këtë moshë.

Ekspozita, e ndarë në dy kate, përmbledh serinë e Interierëve të Vence (1946–1948), albumin “Jazz” (1947) dhe vizatime me furçë dhe bojë. Ambienti është dizajnuar për të rikrijuar atmosferën e studios së Matisse, duke reflektuar natyrën e punës së tij natën, për shkak të pagjumësisë. Qëllimi i kuratorëve është që vizitorët të ndihen si të “zhytur” në studion e artistit, duke përjetuar veprat në një intimitet të veçantë.

Pjesa e ekspozitës përfshin vepra nga Qendra Pompidou, si dhe huazime nga koleksione private dhe institucione ndërkombëtare, përfshirë Muzeun e Artit Modern në Nju Jork dhe Galerinë Kombëtare të Artit në Uashington. Ekspozita zgjat deri më 6 korrik dhe ofron një mundësi unike për të eksploruar krijimtarinë e Matisse në një nga periudhat më intensive dhe frytdhënëse të karrierës së tij.

