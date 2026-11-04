Vlerësimi i Revolut kërcen 53% në 115 miliardë dollarë në shitjen e re të aksioneve, ndërsa përgatitet banka amerikane
Shitja dytësore e aksioneve nga investitorët nuk solli para të reja në kompani, por e ngre fintech-un britanik me mbi 80 milionë klientë drejt listimit të mundshëm jo para 2028-s.
Investitorët e Revolut kanë përfunduar një shitje dytësore aksionesh që e vlerëson fintech-un britanik në 115 miliardë dollarë, siç njofton TechCrunch, një shifër 53% më e lartë se vlerësimi i arritur në një shitje tjetër aksionesh një vit më parë. Lëvizja vjen ndërsa kompania përgatitet të lançojë një bankë në Shtetet e Bashkuara në vitin 2027.
Shitjen e udhëhoqën Glade Brook Capital Partners, Coatue, Durable Capital Partners, T. Rowe Price Associates dhe Baillie Gifford. Megjithatë, operacioni nuk solli para të reja në Revolut dhe kompania nuk pranoi të tregonte sa aksione u shitën.
E themeluar në vitin 2015 nga Nik Storonsky dhe Vlad Yatsenko, Revolut është rritur nga një aplikacion transferash në një platformë shërbimesh financiare me mbi 80 milionë klientë me pakicë në më shumë se 40 vende. Ajo ka ngritur operacione bankare në Evropë dhe këtë vit ka lançuar banka në Mbretërinë e Bashkuar, Meksikë, Australi dhe Zelandën e Re, ndërsa ka siguruar licenca bankare edhe në Francë, Kolumbi dhe Argjentinë.
Në Shtetet e Bashkuara, kompania ka marrë miratim me kusht nga Office of the Comptroller of the Currency për të ngritur një bankë kombëtare, të cilën planifikon ta lançojë në gjysmën e parë të vitit 2027, me kusht miratimin përfundimtar rregullator. Kompania me seli në Londër pati marzhe fitimi prej 38% mbi të ardhura prej 6 miliardë dollarësh në vitin 2025.
Divizioni Revolut Business, i lançuar në vitin 2017, zë rreth 20% të fitimit bruto, përpunon mbi 36 miliardë paundë, rreth 48.6 miliardë dollarë, transaksione në muaj dhe gjeneron mbi 950 milionë paundë të ardhura vjetore të annualizuara, ndërsa kompania synon ta rrisë bazën e klientëve të biznesit nga mbi 800 mijë në një milion deri në vitin 2027. Rritja e vlerësimit vjen ndërsa Revolut po peshon një listim publik, por një IPO që mund ta vlerësonte rreth 200 miliardë dollarë nuk do të vinte para vitit 2028, në varësi të kushteve të tregut.
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