Vrasja e biznesmenit italian në Shqipëri, Konsullata Italiane në Vlorë ndjek nga afër hetimet
Konsullata e Përgjithshme e Italisë në Vlorë është drejtpërdrejt e përfshirë dhe po ndjek nga afër hetimet për vrasjen e shtetasit italian Edoardo Sarchi, 44 vjeç, i cili u qëllua për vdekje me armë zjarri në fshatin Salari, në afërsi të qytetit të Tepelenës.
Sipas njoftimeve zyrtare, autoritetet shqiptare kanë informuar menjëherë Konsullatën në Vlorë për ngjarjen tragjike, dhe që nga momenti i parë ajo është në kontakt të pandërprerë me Ambasadën e Italisë në Tiranë dhe me Ministrinë e Jashtme italiane (Farnesina), duke ndjekur me vëmendje zhvillimin e hetimeve.
Edoardo Sarchi ishte një sipërmarrës nga Cunardo, në provincën italiane të Vareses, dhe prej disa vitesh operonte në Shqipëri, ku ishte pronari i një fabrike tullash në Tiranë. Ai ndodhej në jug të vendit në momentin kur ndodhi atentati me armë zjarri që i mori jetën.
Ngjarja ka ndodhur në fshatin malor Salari, rreth 200 km në jug të kryeqytetit shqiptar. Detajet mbi motivet apo autorët e mundshëm të krimit janë ende të paqarta, ndërkohë që hetimet vazhdojnë nën mbikëqyrjen e institucioneve ligjzbatuese shqiptare.