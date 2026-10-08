☁️
Tiranë 24°C · Vranët 08 Tetor 2026
S&P 500 7,802 ▼0.22%
DOW 51,180 ▼0.66%
NASDAQ 27,539 ▼0.22%
NAFTA 91.71 ▲3.89%
ARI 4,150 ▲0.21%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1199 EUR/GBP 0.8474 EUR/CHF 0.9331 EUR/ALL 91.8389 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4449 EUR/TRY 55.1143 EUR/JPY 176.96 EUR/CAD 1.5963 EUR/USD 1.1199 EUR/GBP 0.8474 EUR/CHF 0.9331 EUR/ALL 91.8389 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4449 EUR/TRY 55.1143 EUR/JPY 176.96 EUR/CAD 1.5963
₿ CRYPTO
BTC $82,863 ▼ -1.3% ETH $2,560 ▼ -1.92% XRP $1.4113 ▼ -3.51% SOL $114.9000 ▼ -2.83%
S&P 500 7,802 ▼0.22 % DOW 51,180 ▼0.66 % NASDAQ 27,539 ▼0.22 % NAFTA 91.71 ▲3.89 % ARI 4,150 ▲0.21 % S&P 500 7,802 ▼0.22 % DOW 51,180 ▼0.66 % NASDAQ 27,539 ▼0.22 % NAFTA 91.71 ▲3.89 % ARI 4,150 ▲0.21 %
EUR/USD 1.1199 EUR/GBP 0.8474 EUR/CHF 0.9331 EUR/ALL 91.8389 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4449 EUR/TRY 55.1143 EUR/JPY 176.96 EUR/CAD 1.5963 EUR/USD 1.1199 EUR/GBP 0.8474 EUR/CHF 0.9331 EUR/ALL 91.8389 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4449 EUR/TRY 55.1143 EUR/JPY 176.96 EUR/CAD 1.5963
08 Tet 2026
Breaking
LIVE! PS rrëzon kërkesën e PD për mocion me debat për Hysenin. Balla: Nuk ndërhyjmë në punën e SPAK PS rrëzon kërkesën e PD për mocion me debat për ish-kreun e SHISH. Balla: Nuk ndërhyjmë në punën e SPAK KLIMË – OBM: El Nino mund të arrijë fuqi rekord ndërsa nxehtësia globale dhe rreziqet e motit rriten Bordi i Transparencës rrit naftën dhe benzinën, ja sa do të shiten Avaria në tunelin e parë, Trepça jep detaje – procesi i sanimit është vështirësuar nga mungesa e pjesëve rezervë në magazinë
Menu
Politika

Vullnet Sinaj ndryshon qëndrim, bashkohet me grupin për “Territorialen”

· 1 min lexim

Deputeti socialist Vullnet Sinaj ka ndryshuar qëndrim lidhur me reformën e re territoriale.

Burime për Euronews Albania bëjnë me dije se Sinaj ka votuar pro hartës së re territoriale gjatë mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Socialiste, e cila u zhvillua mëngjesin e sotëm në sallën e seancave plenare.

Sinaj kishte votuar më herët kundër draftit brenda grupit parlamentar, duke shprehur rezerva për propozimin që parashikon reduktimin e numrit të bashkive nga 61 në 46, përmes shkrirjes dhe bashkimit të 15 bashkive.

Ndërkohë, sa i përket deputetit tjetër socialist, Erion Braçe, të njëjtat burime bëjnë me dije se ai nuk ka votuar as pro dhe as kundër draftit gjatë mbledhjes së sotme.

Votimi i sotëm vjen pas qëndrimit të mëparshëm të të dy deputetëve, të cilët në mbledhjen e grupit parlamentar të zhvilluar në fillim të javës kishin votuar kundër hartës së re territoriale

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu