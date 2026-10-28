Wall Street hapet lehtë në rritje para vendimit të Fed-it, S&P 500 ngjitet 0,2% në hapje
Investitorët presin që Rezerva Federale t'i lërë normat të pandryshuara në 3,75%-4,00%, ndërsa inflacioni mbetet mbi objektivin 2% dhe pasdite priten rezultatet e Alphabet dhe Microsoft.
Aksionet u hapën lehtë në rritje në Wall Street të mërkurën, më 28 tetor, siç njofton USA Today. S&P 500 u ngjit 0,2% në fillim të tregtimit, Dow Jones fitoi 0,1% dhe Nasdaq u rrit 0,4%, ndërsa investitorët prisnin vendimin e Rezervës Federale për normat e interesit.
Investitorët presin gjerësisht që Fed-i të mos veprojë në takimin e tetorit. Sipas CME FedWatch, gjasat për asnjë ndryshim të normës janë 91%. Vendimi do të shpallet në orën 14:00 ET, ndërsa konferenca për shtyp e kryetarit të Fed-it, Kevin Warsh, fillon në 14:30 ET. Diapazoni aktual i normës është 3,75%-4,00%, pas rritjes së muajit të kaluar, e para në tre vjet.
Inflacioni mbetet mbi objektivin prej 2% të Fed-it. Indeksi i Çmimeve të Konsumit u rrit 3,7% në vit në shtator, ndërsa indeksi PCE u rrit 3,4% në vit në gusht. Inflacioni mesatar i shkurtuar PCE u rrit 2,2% në 12 muajt deri në gusht, sipas Fed-it të Dallasit. Austan Goolsbee, president i Fed-it të Çikagos, i tha NPR-së se rreziku është që inflacioni po zhvendoset nga faktorë që mund të zhduken vetë, si tarifat, drejt mbinxehjes së kërkesës.
Parashikuesit presin një rritje tjetër prej 0,25 pikë përqindjeje në dhjetor. Nga 100 ekonomistë të anketuar nga Reuters, 94 presin pandryshueshmëri në tetor dhe të gjithë parashikuan rritje në dhjetor. Një ditë para vendimit, 90,6% e tregtarëve vunë bast për një pauzë në tetor dhe 75% parashikuan rritje në dhjetor, sipas CME FedWatch.
Në parashikimet e shtatorit të Komitetit Federal të Tregut të Hapur (FOMC), nga 18 projeksione — Warsh nuk mori pjesë — 12 prisnin edhe një rritje prej 0,25 pikë, 4 shihnin hapësirë për dy rritje ose një prej 0,5 pikë, ndërsa 2 besonin se nuk duheshin rritje të tjera para fundit të vitit 2026. Tregtarët presin edhe rezultatet tremujore të Alphabet dhe Microsoft, që do të publikohen pas mbylljes së tregut.
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