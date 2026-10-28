☀️
Tiranë 19°C · Kthjellët 28 Tetor 2026
S&P 500 7,731 ▲0.11%
DOW 52,488 ▲0.21%
NASDAQ 26,461 ▼0.07%
NAFTA 102.38 ▲2.48%
ARI 4,056 ▼0.45%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1143 EUR/GBP 0.8366 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.8027 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5053 EUR/TRY 55.4790 EUR/JPY 175.89 EUR/CAD 1.5639 EUR/USD 1.1143 EUR/GBP 0.8366 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.8027 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5053 EUR/TRY 55.4790 EUR/JPY 175.89 EUR/CAD 1.5639
₿ CRYPTO
BTC $80,596 ▲ +0.37% ETH $2,332 ▲ +0.06% XRP $1.3130 ▼ -0.27% SOL $100.8700 ▲ +0.3%
S&P 500 7,731 ▲0.11 % DOW 52,488 ▲0.21 % NASDAQ 26,461 ▼0.07 % NAFTA 102.38 ▲2.48 % ARI 4,056 ▼0.45 % S&P 500 7,731 ▲0.11 % DOW 52,488 ▲0.21 % NASDAQ 26,461 ▼0.07 % NAFTA 102.38 ▲2.48 % ARI 4,056 ▼0.45 %
EUR/USD 1.1143 EUR/GBP 0.8366 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.8027 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5053 EUR/TRY 55.4790 EUR/JPY 175.89 EUR/CAD 1.5639 EUR/USD 1.1143 EUR/GBP 0.8366 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.8027 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5053 EUR/TRY 55.4790 EUR/JPY 175.89 EUR/CAD 1.5639
28 Tet 2026
Breaking
Klinika e Onkologjisë me pajisje të reja mjekësore falë donacionit të IP Petrol Šoškić: Pagat dhe pensionet do të paguhen rregullisht, nevojitet mbikëqyrje shtesë e institucioneve financiare Irani hedh poshtë idetë e Katarit për fundin e luftës: të papranueshme, pa lëshime në çështjen bërthamore Abissnet Superiore: Vora mposht Vllazninë me golat e Kasharit dhe Dakës DETAJET/ Gjykata lë të lirë protestuesit e arrestuar në Tiranë, cakton masa sigurie për 10 persona
Menu
Amerika

Wall Street hapet lehtë në rritje para vendimit të Fed-it, S&P 500 ngjitet 0,2% në hapje

Investitorët presin që Rezerva Federale t'i lërë normat të pandryshuara në 3,75%-4,00%, ndërsa inflacioni mbetet mbi objektivin 2% dhe pasdite priten rezultatet e Alphabet dhe Microsoft.

· 2 min lexim

Aksionet u hapën lehtë në rritje në Wall Street të mërkurën, më 28 tetor, siç njofton USA Today. S&P 500 u ngjit 0,2% në fillim të tregtimit, Dow Jones fitoi 0,1% dhe Nasdaq u rrit 0,4%, ndërsa investitorët prisnin vendimin e Rezervës Federale për normat e interesit.

Investitorët presin gjerësisht që Fed-i të mos veprojë në takimin e tetorit. Sipas CME FedWatch, gjasat për asnjë ndryshim të normës janë 91%. Vendimi do të shpallet në orën 14:00 ET, ndërsa konferenca për shtyp e kryetarit të Fed-it, Kevin Warsh, fillon në 14:30 ET. Diapazoni aktual i normës është 3,75%-4,00%, pas rritjes së muajit të kaluar, e para në tre vjet.

Inflacioni mbetet mbi objektivin prej 2% të Fed-it. Indeksi i Çmimeve të Konsumit u rrit 3,7% në vit në shtator, ndërsa indeksi PCE u rrit 3,4% në vit në gusht. Inflacioni mesatar i shkurtuar PCE u rrit 2,2% në 12 muajt deri në gusht, sipas Fed-it të Dallasit. Austan Goolsbee, president i Fed-it të Çikagos, i tha NPR-së se rreziku është që inflacioni po zhvendoset nga faktorë që mund të zhduken vetë, si tarifat, drejt mbinxehjes së kërkesës.

Parashikuesit presin një rritje tjetër prej 0,25 pikë përqindjeje në dhjetor. Nga 100 ekonomistë të anketuar nga Reuters, 94 presin pandryshueshmëri në tetor dhe të gjithë parashikuan rritje në dhjetor. Një ditë para vendimit, 90,6% e tregtarëve vunë bast për një pauzë në tetor dhe 75% parashikuan rritje në dhjetor, sipas CME FedWatch.

Në parashikimet e shtatorit të Komitetit Federal të Tregut të Hapur (FOMC), nga 18 projeksione — Warsh nuk mori pjesë — 12 prisnin edhe një rritje prej 0,25 pikë, 4 shihnin hapësirë për dy rritje ose një prej 0,5 pikë, ndërsa 2 besonin se nuk duheshin rritje të tjera para fundit të vitit 2026. Tregtarët presin edhe rezultatet tremujore të Alphabet dhe Microsoft, që do të publikohen pas mbylljes së tregut.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu