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28 Tet 2026
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Amerika

Vertiv rrit shitjet 61% në tremujorin e tretë dhe ngre parashikimin vjetor, aksionet kërcejnë 14%

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Vertiv, që projekton sisteme ftohjeje me lëng dhe energjie për qendrat e të dhënave, raportoi fitim të rregulluar prej 2,21 dollarësh për aksion për tremujorin e tretë, ndërsa shitjet neto u rritën 61% në bazë vjetore, në 4,31 miliardë dollarë, sipas Barron’s. Analistët e anketuar nga FactSet prisnin 1,82 dollarë për aksion dhe 3,75 miliardë dollarë të ardhura.

Aksionet e Vertiv kërcyen 14%, në 239,81 dollarë, përpara hapjes së tregut. Në njoftimin e saj, të shpërndarë nga PR Newswire, kompania bëri të ditur se fitimi operativ u rrit 90% dhe marzhi operativ i rregulluar ishte 25,2%, 290 pikë bazë më i lartë se një vit më parë. Fitimi i holluar për aksion u rrit 91%, në 1,95 dollarë, porositë organike u rritën mbi 100%, fluksi operativ i parasë ishte 794 milionë dollarë dhe fluksi i lirë i rregulluar ishte 652 milionë dollarë.

Drejtori ekzekutiv Giordano Albertazzi tha: “Jemi në mes të ndërtimit më të madh të infrastrukturës dhe ai po përshpejtohet”. Ai tha se kërkesat mbi infrastrukturën e qendrave të të dhënave po evoluojnë më shpejt se kurrë dhe se roli i Vertiv në këtë ndërtim po zgjerohet.

Kompania ngriti edhe parashikimin vjetor. Ajo pret tani fitim të rregulluar vjetor prej 7,10–7,20 dollarësh për aksion, me pikën e mesit shumë mbi 6,73 dollarët që prisnin analistët, sipas Barron’s, si dhe shitje neto vjetore rreth 14,65 miliardë dollarë në pikën e mesit të udhëzimit, me rritje organike prej 38%.

Rezultatet dolën në një ditë të ngarkuar për Wall Street, kur Rezerva Federale shpall vendimin për normat e interesit dhe Alphabet e Microsoft raportojnë rezultatet e tyre.

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