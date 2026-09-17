Wall Street në rënie pas tonit të ashpër të Warsh-it: Dow humbet 631 pikë, rendimenti i bonove mbi 5% për herë të parë që nga viti 2007
Të mërkurën, bursat amerikane u mbyllën në rënie të ndjeshme, pasi kryetari i Rezervës Federale, Kevin Warsh, me një ton të ashpër pas rritjes së parë të normave të interesit në tre vjet, paralajmëroi se lufta kundër inflacionit është larg përfundimit.
Në komente për gazetarët të mërkurën pasdite, Warsh tha pa lëkundje: “Inflacioni është shumë i lartë dhe ka qenë i tillë për shumë kohë”, duke shtuar se “aksioni i sotëm fillon të tregojë se jemi serioz për këtë”. Rritja e normave shënoi pikën kthese më të rëndësishme të politikës monetare amerikane në tre vitet e fundit dhe i frikësoi investitorët, të cilët po prisnin një sinjal më të butë nga banka qendrore.
Reagimi i tregjeve nuk vonoi. Indeksi Dow Jones Industrial Average ra 631 pikë, ose 1.2%, ndërsa S&P 500 u ul me rreth 0.4% dhe Nasdaq pati një rënie të lehtë. Të tre indekset kryesore kanë rënë në shtatë nga tetë seancat e fundit të tregtimit, duke reflektuar nervozizmin në rritje në Wall Street.
Shtypjen më të madhe e shënoi tregu i bonove: rendimenti i obligacionit të Thesarit 10-vjeçar u stabilizua në 5.020%, duke kaluar pragun e 5% për herë të parë që nga korriku i vitit 2007 — një nivel që nuk është parë prej 19 vitesh. Rritja e rendimenteve pasqyron pritshmërinë e investitorëve se mund të vijnë shtrëngime të tjera: kontratat futures po çmojnë gati 90% mundësinë që Fed-i të rrisë sërish normat të paktën një herë tjetër deri në fund të vitit.
Presidenti Donald Trump shprehu zhgënjimin e tij në një postim në rrjetet sociale, duke përsëritur thirrjen për norma më të ulëta: “Normat e interesit në Shtetet e Bashkuara duhet të jenë 1%, ose më pak, sepse ne jemi Kredia më e Mirë në Botë — ME LARG”, shkroi ai.
Tregjet e nisën vitin 2026 duke pritur ulje të normave, por lufta me Iranin i përmbysi parashikimet e inflacionit dhe i rriti kostot e karburantit, ndërsa vala e re e shitjeve në tregun e bonove — me rendimentin 10-vjeçar që kishte prekur tashmë një rekord të ri 19-vjeçar në fillim të javës — rriti presionin mbi Fed-in për të vepruar. Edhe nafta Brent ra me 2.7% në 105.83 dollarë për fuçi të mërkurën.
Burimi: Wall Street Journal
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