OpenAI hedh në treg ChatGPT për financat. AI do të analizojë të dhëna dhe ndërtojë projekte financiare
OpenAI ka lançuar një version të ChatGPT të ndërtuar posaçërisht për industrinë e shërbimeve financiare, duke synuar fillimisht bankierët e investimeve dhe analistët e tregjeve. Produkti i ri, “ChatGPT for Financial Services”, kombinon Inteligjencën Artificiale me të dhëna financiare nga ofrues të specializuar.
Sipas Reuters, platforma është zhvilluar me Morgan Stanley dhe Evercore si partnerë në fazën e projektimit. Ajo mundëson kërkime në disa burime njëkohësisht, ndërtimin e modeleve financiare dhe përgatitjen e materialeve për klientët, përfshirë prezantime financiare sipas modeleve të vetë kompanive.
ChatGPT për sektorin financiar përfshin pasqyrat financiare, rezultatet e kompanive dhe transkriptet e raportimeve të fitimeve. OpenAI synon që integrimi i këtyre të dhënave të përmirësojë kërkimin dhe citimin e burimeve.
Një rëndësi e veçantë i është kushtuar sigurisë dhe kontrollit të të dhënave, për shkak të kërkesave të larta rregullatore të sektorit financiar. Sistemi mbështetet në kontrollet e sigurisë të ChatGPT Enterprise, përfshirë aksesin sipas roleve, enkriptimin dhe mundësinë që ekipet e pajtueshmërisë të eksportojnë regjistrat e aktivitetit për auditim.
Kompanitë që kanë tashmë abonime për të dhëna financiare mund t’i lidhin ato me platformën përmes integrimeve me shërbime të tjera profesionale financiare.
OpenAI njoftoi se synon të zgjerojë më tej sasinë e të dhënave financiare të disponueshme dhe ta shtrijë produktin përtej bankave të investimeve dhe analizës së aksioneve, në fusha të tjera të industrisë financiare.
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