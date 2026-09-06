TGI Fridays hyn për herë të parë në Shqipëri dhe Ballkan, marrëveshje për 10 restorante me Devolli Group
Rrjeti amerikan TGI Fridays do të hyjë për herë të parë në tregun shqiptar dhe në Ballkan, pas një marrëveshjeje të re zhvillimi me Devolli Group për hapjen e gjithsej 10 restoranteve në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut.
Marrëveshja u bë publike më 4 shtator 2026 nga TGI Fridays përmes PR Newswire dhe është raportuar gjithashtu nga media ndërkombëtare të industrisë së restoranteve, përfshirë Foodservice Equipment Reports. Ky zhvillim nuk rezulton i raportuar më parë në “Info Albania”.
Sipas marrëveshjes, Devolli Group do të ketë jo vetëm detyrimin për zhvillimin e 10 restoranteve të para në tri vendet, por edhe të drejtat ekskluzive për nënfranchising të markës TGI Fridays në këtë territor, çka i hap rrugën një zgjerimi më të madh në të ardhmen.
TGI Fridays e paraqet hyrjen në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut si pjesë të strategjisë së saj globale për të kaluar në mbi 1,000 restorante në mbarë botën deri në vitin 2030. Aktualisht marka operon afro 400 restorante në rreth 40 vende.
Presidenti global i TGI Fridays, Phil Broad, e cilësoi Ballkanin si një nga tregjet më interesante të rritjes në Evropë, duke përmendur zhvillimin e sektorit të turizmit dhe mikpritjes, investimet e reja dhe ndryshimet në kërkesën e konsumatorëve.
Sipas kompanisë, zgjerimi në rajon pritet të krijojë vende të reja pune dhe të sjellë investime në sektorin e restoranteve dhe të turizmit.
Presidenti i Devolli Group, Blerim Devolli, deklaroi se grupi synon të sjellë markën amerikane në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut dhe ta shndërrojë partneritetin në një investim afatgjatë në sektorin e mikpritjes.
Marrëveshja ka rëndësi të veçantë për Shqipërinë, sepse përfaqëson hyrjen e një tjetër marke të madhe amerikane ndërkombëtare në tregun shqiptar, në një periudhë kur rritja e turizmit po tërheq gjithnjë e më shumë kompani të huaja në sektorët e hotelerisë, restoranteve dhe shërbimeve.
Megjithatë, njoftimi nuk përcakton ende sa prej 10 restoranteve do të hapen konkretisht në Shqipëri, në cilat qytete do të vendosen apo datën e hapjes së njësisë së parë.
TGI Fridays ka aktualisht prani në disa tregje evropiane, përfshirë Greqinë, Qipron, Spanjën, Norvegjinë dhe Britaninë e Madhe. Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut do të përbëjnë hyrjen e parë të drejtpërdrejtë të markës në tregun ballkanik përmes kësaj marrëveshjeje të re.
Lexo njoftimin e TGI Fridays në PR Newswire
Lexo raportimin e Foodservice Equipment Reports
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