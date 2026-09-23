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MLB

Yoenis Céspedes Jr. demonstron forcën në stërvitje ndërsa disa klube të MLB e ndjekin

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Yoenis Céspedes Jr., 17-vjeçari dhe djali i ish-yllit të MLB, po tërheq vëmendjen me mënyrën e goditjes që tregohet në një video stërvitjeje. Klipi, ku ai punon në akademinë Chiqui Mejías në Republikën Dominikane dhe tregon fuqinë e drurit të tij gjatë stërvitjeve, u postua nga insideri Francys Romero.

Siç raporton Bleacher Report, Romero ka shënuar se Atlanta Braves dhe San Diego Padres janë ndër klubet që kanë monitoruar së fundmi zhvillimin e Céspedes Jr. Në buletinin e tij Beisbol FR, Romero përmend edhe se në dhjetor 2025 skautët kishin vlerësuar aftësitë e tij me drurin, veçanërisht njohjen e llogarisë së topit dhe mundësinë për të goditur në të gjitha zonat e fushës.

Në moshën 17-vjeçare, Céspedes ende është duke u zhvilluar fizikisht, por fuqia e tij po bëhet më e dukshme si në stërvitje ashtu edhe në ndeshje. Ai mund të luajë si në pozicionin e tredhjes ashtu edhe si një prej këndoreve të jashtme; megjithatë, prapavija e tij në goditje mbetet pika kryesore që e dallon. Familja e tij ka një histori të fuqishme atletike: babai, Yoenis Céspedes, zhvilloi një karrierë 16-vjeçare profesionale, përfshirë tetë sezone në MLB me katër klube; ai u rendit i dyti në votimin për Rinin e Vitit në Ligën Amerikane në 2012 pas Mike Trout, shënoi të paktën 20 homerë në pesë sezonet e para dhe përfundoi i teti në votimin për MVP të Ligës Kombëtare në 2016 me New York Mets.

Edhe gjyshërit e tij ishin atletë: gjyshja Estela Milanés ka qenë piche për ekipin kombëtar të Kubës që mori pjesë në Lojërat Olimpike të vitit 2000. Céspedes Jr. aktualisht është i disponueshëm për t’u nënshkruar nga çdo ekip i MLB, një situatë që edhe Bleacher Report e ka theksuar në raportimet e saj.

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