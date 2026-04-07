EUR/USD 1.1544 EUR/GBP 0.8723 EUR/CHF 0.9214 EUR/ALL 95.9465 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3910 EUR/TRY 51.4600 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.6063
Zëvendëspresidenti amerikan Vance në Hungari për të mbështetur Orbanin para zgjedhjeve vendimtare

Kryeministri hungarez Viktor Orban flet gjatë një asambleje të partive evropiane të ekstremit të djathtë me grupin Patriotët për Evropën të Orbanit, në Budapest, Hungari, 23 mars 2026 [Denes Erdos/AP Photo]

Zëvendëspresidenti i Shteteve të Bashkuara, JD Vance, pritet të vizitojë Hungary këtë javë në një moment kritik politik, me synimin për të forcuar mbështetjen ndaj kryeministrit Viktor Orban dhe partisë së tij Fidesz, e cila përballet me një nga sfidat më të mëdha elektorale në më shumë se një dekadë.

Vizita dyditore në Budapest vjen vetëm pak ditë para zgjedhjeve parlamentare të 12 prillit, në një klimë politike të tensionuar, ku sondazhet tregojnë një avantazh të opozitës ndaj Orbanit, pas 16 vitesh në pushtet.

Mbështetje e hapur nga administrata Trump

Presidenti amerikan Donald Trump ka shprehur publikisht mbështetjen për Orbanin, ndërsa edhe Sekretari i Shtetit Marco Rubio ka vizituar më herët Hungarinë në të njëjtin kuadër politik.

Sipas analistëve, kjo vizitë synon të theksojë lidhjen e fortë mes dy liderëve dhe të ndikojë, të paktën simbolikisht, në rezultatin e zgjedhjeve. Megjithatë, ekspertët janë skeptikë për ndikimin real që mund të ketë kjo lëvizje në një elektorat që duket i fokusuar kryesisht në çështje të brendshme.

Votuesi i partisë Fidesz, Gergo Farkas, merr pjesë në tubimin e fushatës zgjedhore të Kryeministrit Viktor Orban me miqtë e tij në Szombathely, Hungari, më 2 prill 2026 [Marton Monus/Reuters]

Opozita në avantazh

Sipas sondazheve të fundit, lideri i opozitës Peter Magyar dhe partia e tij Tisza Party kryesojnë me diferencë që varion nga 8 deri në 20 për qind ndaj Orbanit.

Magyar, një ish-zyrtar i lartë i Fidesz-it që u shkëput nga partia, ka ndërtuar fushatën e tij mbi luftën kundër korrupsionit, përmirësimin e shërbimeve publike dhe normalizimin e marrëdhënieve me European Union, e cila ka pezulluar miliarda euro fonde për Hungarinë për shkak të shqetësimeve mbi demokracinë dhe pavarësinë e gjyqësorit.

Kritika për qeverisjen e Orbanit

Qeverisja 16-vjeçare e Orbanit është kritikuar për dobësimin e institucioneve demokratike, përfshirë sistemin gjyqësor dhe median. Kritikat sugjerojnë gjithashtu se reformat elektorale kanë favorizuar partinë në pushtet.

Nga ana tjetër, Orban e paraqet opozitën si një rrezik për stabilitetin e vendit dhe si një forcë që mund të dëmtojë interesat kombëtare në favor të Bashkimit Evropian dhe Ukrainës.

Peter Magyar, udhëheqësi i opozitës hungareze i Partisë ‘Tisza’ (Respekt dhe Liri), mban një fjalim në një demonstratë gjatë përkujtimeve të 178-vjetorit të Revolucionit Hungarez 1948-49 më 15 mars 2026 në Budapest, Hungari [Janos Kummer/Getty Images]

Hungaria si model për të djathtën amerikane

Politikat e Orbanit kanë fituar admirim në qarqe të së djathtës amerikane, duke e kthyer Hungarinë në një pikë referimi për lëvizjet konservatore globale. Vendi ka pritur edhe aktivitete të rëndësishme si konferenca Conservative Political Action Conference, ku figura të rëndësishme të së djathtës ndërkombëtare kanë diskutuar strategjitë politike.

Retorika e përbashkët kundër emigracionit dhe politikave liberale ka forcuar lidhjet mes administratës Trump dhe qeverisë së Orbanit.

Çfarë pritet

Megjithëse mbështetja amerikane mund të ketë peshë simbolike, analistët theksojnë se rezultati i zgjedhjeve do të varet kryesisht nga faktorët e brendshëm ekonomikë dhe socialë.

Një element që mund të ndikojë ndjeshëm, sipas ekspertëve, është mundësia e një premtimi konkret për mbështetje financiare nga SHBA në rast fitoreje të Orbanit — një zhvillim që mund të ndryshojë rrjedhën e garës në ditët e fundit të fushatës.

