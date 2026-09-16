Zi për Ronald Koeman, bashkëshortja e tij ndahet nga jeta
Ronald Koeman po përjeton një humbje të rëndë: bashkëshortja e tij, Bartina, ka ndërruar jetë. Ajo ishte 65 vjeçe dhe prej kohësh po luftonte me kancerin e gjirit.
Ish-trajneri i kombëtares së Holandës e dha lajmin mëngjesin e sotëm përmes një mesazhi të shkurtër në rrjetet sociale:
“Me trishtim të thellë, por edhe me krenari e dashuri të madhe, i themi lamtumirë një gruaje të mrekullueshme – nënës dhe gjyshes sonë të dashur, Bartina Koeman-Boddeveld.”
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