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Kronika

Zjarr në ambientet e një pallati pranë shëtitores në Pogradec, zjarrfikësit në vendngjarje (VIDEO)

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Një zjarr ka përfshirë ambientet e përbashkëta të një pallati në qytetin e Pogradecit, në afërsi të shëtitores, mbasditen e kësaj të enjteje.

Sipas raportimeve, flakët kanë rënë në ambientet e ajrosjes së pallatit, ndërsa në vendngjarje kanë mbërritur dy mjete zjarrfikëse dhe forcat e policisë, të cilat po punojnë për shuarjen e zjarrit dhe sigurimin e zonës.

Mësohet se, deri në këto momente nuk raportohet për persona të lënduar.

Shkaqet e rënies së zjarrit nuk dihen ende, ndërsa pritet që të përcaktohen pas verifikimeve në vendngjarje.

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