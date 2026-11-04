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Kosova

ZKA: Gjendja financiare e RTK-së mbetet e rëndë, pa model të qëndrueshëm financimi

Auditimi i Zyrës Kombëtare të Auditimit gjen se transmetuesi publik varet nga subvencionet buxhetore: të hyrat e vitit 2025 ishin 18,8 milionë euro, ndërsa nevojat vjetore vlerësohen të paktën 40 milionë euro

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Gjendja financiare e Radio Televizionit të Kosovës mbetet e rëndë, sepse transmetuesi publik nuk ka një model të qëndrueshëm financimi dhe varet kryesisht nga subvencionet buxhetore, konstaton auditimi i Zyrës Kombëtare të Auditimit (ZKA), siç njofton RTK-ja.

Sipas gjetjeve të auditimit, të hyrat e RTK-së për vitin 2025 ishin 18,8 milionë euro, kryesisht nga subvencionet e shtetit. Me ligj, transmetuesi mund të realizojë deri në 15 për qind të të hyrave nga marketingu, por në praktikë realizon vetëm rreth 2 për qind, ndërsa tarifa vjetore publike ende nuk është përcaktuar.

Auditimi vlerëson se RTK-së i duhen të paktën 40 milionë euro në vit për funksionimin e katër kanaleve televizive, dy stacioneve të radios dhe shërbimeve online, por ka marrë vetëm rreth gjysmën e kësaj shume.

Auditorja e Përgjithshme, Vlora Spanca, ka thënë se auditimi gjeti që RTK-ja nuk ka model të qëndrueshëm financimi, ndonëse ka obligim ligjor për një të tillë, duke theksuar strukturën e paqëndrueshme dhe mungesën e stabilitetit të brendshëm financiar të transmetuesit publik.

Ligji për transmetuesin publik ende nuk është miratuar dhe RTK-ja vazhdon të funksionojë sipas një rregulloreje të përkohshme të UNMIK-ut të vitit 2001, thuhet në raportimin e RTK-së.

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