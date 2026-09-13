Byrek me spinaq dhe djathë — receta tradicionale shqiptare
Byreku me spinaq dhe djathë është një nga pjatat më të dashura të kuzhinës shqiptare — petë të arta të mbushura me spinaq të freskët dhe djathë të bardhë, ideale për çdo vakt.
Përbërësit
- 500 g miell për petë (ose petë të gatshme)
- 500 g spinaq i freskët, i larë e i copëtuar
- 250 g djathë i bardhë, i thërrmuar
- 3 vezë
- 100 ml vaj ulliri (plus vaj për lyerjen e petëve)
- 1 qepë e njomë ose qepë e kuqe, e grirë imët
- Kripë dhe piper sipas shijes
Përgatitja
- Nxehni furrën në 200°C dhe lyeni me vaj një tepsi të rrumbullakët ose drejtkëndore.
- Përgatitni mbushjen: përzieni spinaqin me djathin e thërrmuar, vezët, qepën e grirë, kripën dhe piperin.
- Shtroni petët në tepsi një nga një, duke i lyer secilën me vaj ulliri, deri sa të keni vendosur gjysmën e tyre.
- Shtrini mbushjen me spinaq në mënyrë të barabartë mbi petët.
- Mbulojeni me petët e mbetura, duke i lyer secilën me vaj.
- Prisni byrekun në rombe ose katrorë para pjekjes dhe piqeni 35–40 minuta, deri sa sipërfaqja të bëhet e artë dhe krokante.
Koha e përgatitjes dhe shërbimi
Koha e përgatitjes: 30 minuta; Koha e pjekjes: 35–40 minuta; Porcione: 6–8.
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