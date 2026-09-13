☁️
Tiranë 20°C · Vranët 13 September 2026
S&P 500 7,657 ▲0.86%
DOW 52,573 ▲0.98%
NASDAQ 26,333 ▲0.96%
NAFTA 100.05 ▼2.37%
ARI 4,409 ▲0.04%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1601 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 92.0477 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3518 EUR/TRY 56.3896 EUR/JPY 178.41 EUR/CAD 1.6082 EUR/USD 1.1601 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 92.0477 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3518 EUR/TRY 56.3896 EUR/JPY 178.41 EUR/CAD 1.6082
₿ CRYPTO
BTC $77,232 ▲ +0.1% ETH $2,523 ▲ +0.44% XRP $1.3634 ▲ +0.95% SOL $101.7000 ▼ -0.19%
S&P 500 7,657 ▲0.86 % DOW 52,573 ▲0.98 % NASDAQ 26,333 ▲0.96 % NAFTA 100.05 ▼2.37 % ARI 4,409 ▲0.04 % S&P 500 7,657 ▲0.86 % DOW 52,573 ▲0.98 % NASDAQ 26,333 ▲0.96 % NAFTA 100.05 ▼2.37 % ARI 4,409 ▲0.04 %
EUR/USD 1.1601 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 92.0477 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3518 EUR/TRY 56.3896 EUR/JPY 178.41 EUR/CAD 1.6082 EUR/USD 1.1601 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 92.0477 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3518 EUR/TRY 56.3896 EUR/JPY 178.41 EUR/CAD 1.6082
13 Sep 2026
Breaking
Atlanta Braves përballë Philadelphia Phillies në Truist Park, 12 shtator 2026 Texans dhe C.J. Stroud shtyjnë bisedimet për rinovimin deri pas sezonit Humus klasik mesdhetar — krem i butë qiqrash me tahin dhe vaj ulliri Para se të zemërohemi me pagat e gjyqtarëve Chris Kreider firmos një vit me Montreal Canadiens pas shkëputjes së kontratës nga Anaheim Ducks
Menu
Receta gatimi

Byrek me spinaq dhe djathë — receta tradicionale shqiptare

Byreku me spinaq dhe djathë është një nga pjatat më të dashura të kuzhinës shqiptare — petë të arta të mbushura me spinaq të freskët dhe djathë të bardhë, ideale për çdo vakt.

· 1 min lexim

Përbërësit

  • 500 g miell për petë (ose petë të gatshme)
  • 500 g spinaq i freskët, i larë e i copëtuar
  • 250 g djathë i bardhë, i thërrmuar
  • 3 vezë
  • 100 ml vaj ulliri (plus vaj për lyerjen e petëve)
  • 1 qepë e njomë ose qepë e kuqe, e grirë imët
  • Kripë dhe piper sipas shijes

Përgatitja

  1. Nxehni furrën në 200°C dhe lyeni me vaj një tepsi të rrumbullakët ose drejtkëndore.
  2. Përgatitni mbushjen: përzieni spinaqin me djathin e thërrmuar, vezët, qepën e grirë, kripën dhe piperin.
  3. Shtroni petët në tepsi një nga një, duke i lyer secilën me vaj ulliri, deri sa të keni vendosur gjysmën e tyre.
  4. Shtrini mbushjen me spinaq në mënyrë të barabartë mbi petët.
  5. Mbulojeni me petët e mbetura, duke i lyer secilën me vaj.
  6. Prisni byrekun në rombe ose katrorë para pjekjes dhe piqeni 35–40 minuta, deri sa sipërfaqja të bëhet e artë dhe krokante.

Koha e përgatitjes dhe shërbimi

Koha e përgatitjes: 30 minuta; Koha e pjekjes: 35–40 minuta; Porcione: 6–8.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu