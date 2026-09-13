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Konflikti SHBA - Iran

Huthi-t kërcënojnë mbylljen e plotë të Bab al-Mandebit dhe paralajmërojnë kundër ndërhyrjes: Arabia Saudite kreu 129 sulme ajrore në 48 orë

Huthi-t e Jemenit, të mbështetur nga Irani, kërcënuan të mbyllin plotësisht ngushticën strategjike të Bab al-Mandebit dhe paralajmëruan kundër çdo ndërhyrjeje të huaj, ndërsa akuzuan Arabinë Saudite për 129 sulme ajrore në 48 orët e fundit.

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Luftëtarë Huthi shoqërojnë një kolonë me të burgosur të liruar në Mokha drejt Sanaas, Jemen, të shtunën, 12 shtator 2026, pas marrjes së qytetit portual nga Huthi-t. (AP Photo/STR)

Lëvizja Huthi, e mbështetur nga Irani, ka paralajmëruar kundër çdo ndërhyrjeje në Jemen dhe ka kërcënuar mbylljen e plotë të ngushticës Bab al-Mandeb, një nga rrugët detare më të rëndësishme në botë, raportoi të shtunën Al Jazeera në blogun e saj live për luftën. Kërcënimi vjen pasi forcat Huthi morën nën kontroll të gjithë bregdetin jemenas të Detit të Kuq, duke përfshirë qytetin portual Mokha dhe ishullin Perim në grykën e ngushticës.

Luftëtarë Huthi shoqërojnë një kolonë me të burgosur të liruar në Mokha drejt Sanaas, Jemen, të shtunën, 12 shtator 2026, pas marrjes së qytetit portual nga Huthi-t. (AP Photo/STR)
Luftëtarë Huthi shoqërojnë një kolonë me të burgosur të liruar në Mokha drejt Sanaas, Jemen, të shtunën, 12 shtator 2026, pas marrjes së qytetit portual nga Huthi-t. (AP Photo/STR)

Zëdhënësi ushtarak i Huthi-ve, gjeneral brigade Yahya Saree, akuzoi Arabinë Saudite se ka kryer 129 sulme ajrore në 48 orët e fundit, duke goditur provincat Taiz, Marib, Hodeidah, Al-Jawf, Saada, Amran dhe Hajjah. Sipas tij, në sulme u përdorën avionë F-15 dhe Typhoon që u ngritën nga bazat saudite në Khamis Mushait dhe Taif. “Këto sulme ndaj popullit tonë nuk do të mbeten pa përgjigje, me dëshirën e Zotit,” tha Saree.

Ndërkohë, ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi zhvilloi një bisedë telefonike me homologun irakian Fuad Hussein për situatën e sigurisë në kufijtë e përbashkët dhe nevojën e koordinimit të vazhdueshëm. Biseda vjen pasi Iraku mbylli përkohësisht tre kalime kufitare me Iranin, pasi u zbuluan vende lëshimi dronësh pas sulmeve ndaj tubacionit saudite të naftës Lindje-Perëndim. Të dy ministrat theksuan nevojën e parandalimit të përshkallëzimit dhe zgjerimit të konfliktit në rajon.

Kërcënimi i ri e thellon krizën energjetike globale: me Hormuzin të bllokuar nga Irani dhe Bab al-Mandebin nën kërcënimin e Huthi-ve, dy ngushticat kryesore të naftës në botë janë tani nën presion të drejtpërdrejtë. Çmimi i naftës Brent ka shkuar në 109 dollarë për fuçi, ndërsa ekspertët paralajmërojnë se një mbyllje e plotë e Bab al-Mandebit do të godiste rëndë eksportet saudite dhe tregtinë globale.

Burimi: Al Jazeera

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