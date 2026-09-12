Një nënë: Lady Gaga dhe i fejuari Michael Polansky mirëpresin fëmijën e parë
Lady Gaga dhe i fejuari i saj, Michael Polansky, kanë mirëpritur fëmijën e tyre të parë. Çifti u shfaq kohët e fundit në fotografi teksa ecte me të porsalindurin në Kaliforni, ndërsa familjarët dhe publiku ende presin detaje shtesë.
Siç raporton Harper’s Bazaar, fotografitë tregojnë çiftin duke dalë me foshnjën e mbështjellë, por informacione të tjera — përfshirë gjininë e fëmijës, emrin ose datën e lindjes — nuk janë konfirmuar publikisht.
Gaga dhe Polansky janë lidhur që prej 2019 dhe kanë ruajtur në masë të madhe jetën private; ata dalin rrallë së bashku dhe zakonisht shfaqen në ngjarje të mëdha si Festivalet e Filmit të Venecias apo Super Bowl. Polansky ka edhe rolin e producentit në albumin e fundit të Gaga-s, “Mayhem”, ndërsa fejesa e tyre u bë publike në korrik 2024, kur ajo u pa me unazën e diamanti në Lojërat Olimpike të Parisit.
Gaga kishte shprehur më parë dëshirën për të nisur një familje me Polansky, duke rrëfyer në një intervistë për Good Morning America në 2025 se i kishte bërë që në fillim pyetjen për martesë dhe fëmijë dhe kishte marrë përgjigjen pozitive. Sipas Harper’s Bazaar, çiftit i është ruajtur privatësia dhe për momentin nuk janë dhënë detaje të tjera rreth lindjes.
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