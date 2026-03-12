Zvicra mbyll ambasadën e Iranit
Zvicra ka mbyllur përkohësisht ambasadën e saj në Teheran për shkak të rrezikut në rritje të sigurisë, thanë dje në mbrëmje autoritetet.
Zvicra ka mbyllur përkohësisht ambasadën e saj në Teheran për shkak të rrezikut në rritje të sigurisë, thanë dje në mbrëmje autoritetet.
Për disa dekada, Zvicra ka përfaqësuar gjithashtu interesat e SHBA-së në Iran.
“Qeveria amerikane respekton vendimin e qeverisë zvicerane dhe është thellësisht mirënjohëse për përkushtimin e ambasadës dhe stafit të saj”, tha ambasada amerikane në një deklaratë, në Bernë.
“Puna e tyre mbetet thelbësore për mbrojtjen e interesave të SHBA-së dhe mbështetjen e qytetarëve tanë”, thuhet në deklaratë.
“Në konsultim me vendet përkatëse, do të vazhdojmë të mbajmë një linjë të hapur komunikimi midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit”, tha qeveria zvicerane.
“Ambasadori i Zvicrës në Teheran dhe pesë anëtarë të stafit u larguan dje nga Irani dhe tani janë të sigurt jashtë vendit”, tha qeveria. ”
“Ata do të kthehen në Teheran sapo situata ta qetësohet”, shtoi ajo.
Rreth një javë më parë, qeveria zvicerane tha se ambasada kishte gjashtë punonjës zviceranë dhe 18 anëtarë të stafit të punësuar vendas.
Katër shtetas zviceranë u larguan nga vendi më 3 mars.
Zvicra vepron si fuqi mbrojtëse e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Iran, duke përfaqësuar interesat e SHBA-së atje që kur marrëdhëniet diplomatike midis Uashingtonit dhe Teheranit u ndërprenë.
Në këtë rol, ajo përcjell mesazhe midis dy vendeve dhe ndihmon qytetarët amerikanë kur është e nevojshme
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.