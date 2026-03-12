🌤️
Tiranë 16°C · Kryesisht kthjellët 12 March 2026
S&P 500 6,704 ▼1.06%
DOW 46,816 ▼1.27%
NASDAQ 22,408 ▼1.36%
NAFTA 94.78 ▲8.63%
ARI 5,163 ▼0.32%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1566 EUR/GBP 0.8632 EUR/CHF 0.9026 EUR/ALL 96.1060 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 51.0205 EUR/JPY 183.73 EUR/CAD 1.5722 EUR/USD 1.1566 EUR/GBP 0.8632 EUR/CHF 0.9026 EUR/ALL 96.1060 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 51.0205 EUR/JPY 183.73 EUR/CAD 1.5722
₿ CRYPTO
BTC $69,979 ▼ -0.61% ETH $2,059 ▲ +0.2% XRP $1.3784 ▼ -0.91% SOL $86.4900 ▲ +0.27%
S&P 500 6,704 ▼1.06 % DOW 46,816 ▼1.27 % NASDAQ 22,408 ▼1.36 % NAFTA 94.78 ▲8.63 % ARI 5,163 ▼0.32 % S&P 500 6,704 ▼1.06 % DOW 46,816 ▼1.27 % NASDAQ 22,408 ▼1.36 % NAFTA 94.78 ▲8.63 % ARI 5,163 ▼0.32 %
EUR/USD 1.1566 EUR/GBP 0.8632 EUR/CHF 0.9026 EUR/ALL 96.1060 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 51.0205 EUR/JPY 183.73 EUR/CAD 1.5722 EUR/USD 1.1566 EUR/GBP 0.8632 EUR/CHF 0.9026 EUR/ALL 96.1060 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 51.0205 EUR/JPY 183.73 EUR/CAD 1.5722
12 Mar 2026
Breaking
PD: Mazhoranca pengese per integrimin SHBA-ja nis hetim për tarifa të reja ndaj BE-së dhe vendeve të tjera Kina i kushton rendesi IA Zvicra mbyll ambasadën e Iranit Ekstradohet nga Spanja
Menu
Breaking
PD: Mazhoranca pengese per integrimin SHBA-ja nis hetim për tarifa të reja ndaj BE-së dhe vendeve të tjera Kina i kushton rendesi IA Zvicra mbyll ambasadën e Iranit Ekstradohet nga Spanja
Bota

Zvicra mbyll ambasadën e Iranit

Zvicra ka mbyllur përkohësisht ambasadën e saj në Teheran për shkak të rrezikut në rritje të sigurisë, thanë dje në mbrëmje autoritetet.

· 2 min lexim

Zvicra ka mbyllur përkohësisht ambasadën e saj në Teheran për shkak të rrezikut në rritje të sigurisë, thanë dje në mbrëmje autoritetet.

Për disa dekada, Zvicra ka përfaqësuar gjithashtu interesat e SHBA-së në Iran.

“Qeveria amerikane respekton vendimin e qeverisë zvicerane dhe është thellësisht mirënjohëse për përkushtimin e ambasadës dhe stafit të saj”, tha ambasada amerikane në një deklaratë, në Bernë.

“Puna e tyre mbetet thelbësore për mbrojtjen e interesave të SHBA-së dhe mbështetjen e qytetarëve tanë”, thuhet në deklaratë.

“Në konsultim me vendet përkatëse, do të vazhdojmë të mbajmë një linjë të hapur komunikimi midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit”, tha qeveria zvicerane.

“Ambasadori i Zvicrës në Teheran dhe pesë anëtarë të stafit u larguan dje nga Irani dhe tani janë të sigurt jashtë vendit”, tha qeveria. ”

“Ata do të kthehen në Teheran sapo situata ta qetësohet”, shtoi ajo.

Rreth një javë më parë, qeveria zvicerane tha se ambasada kishte gjashtë punonjës zviceranë dhe 18 anëtarë të stafit të punësuar vendas.

Katër shtetas zviceranë u larguan nga vendi më 3 mars.

Zvicra vepron si fuqi mbrojtëse e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Iran, duke përfaqësuar interesat e SHBA-së atje që kur marrëdhëniet diplomatike midis Uashingtonit dhe Teheranit u ndërprenë.

Në këtë rol, ajo përcjell mesazhe midis dy vendeve dhe ndihmon qytetarët amerikanë kur është e nevojshme

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu