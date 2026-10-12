Zyrtare/ Humbja në derbi ka pasoja, Partizani largon trajnerin rumun Bratu
Tashmë është zyrtare: Florin Bratu nuk është më trajner i Partizanit. Një ditë pas humbjes 3-1 në derbin kundër Tiranës, klubi kryeqytetas njofton se ka mbyllur bashkëpunimin me teknikun rumun.
“FK Partizani njofton përfundimin e bashkëpunimit me trajnerin Florin Bratu dhe pjesëtarët e stafit të tij teknik. Ky vendim vjen si pasojë e rezultateve zhgënjyese të regjistruara në këtë fillim sezoni, të cilat kanë cenuar ndjeshëm objektivat sportivë të klubit.
Seanca e radhës stërvitore do të drejtohet nga Alfred Deliallisi, trajneri aktual i Partizanit B. FK Partizani i uron Florin Bratu dhe stafit te tij suksese në vazhdim të karrierës së tyre sportive”, shkruhet në njoftimin e klubit.
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