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Zyrtare/ Humbja në derbi ka pasoja, Partizani largon trajnerin rumun Bratu

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në derbi

Tashmë është zyrtare: Florin Bratu nuk është më trajner i Partizanit. Një ditë pas humbjes 3-1 në derbin kundër Tiranës, klubi kryeqytetas njofton se ka mbyllur bashkëpunimin me teknikun rumun.

“FK Partizani njofton përfundimin e bashkëpunimit me trajnerin Florin Bratu dhe pjesëtarët e stafit të tij teknik. Ky vendim vjen si pasojë e rezultateve zhgënjyese të regjistruara në këtë fillim sezoni, të cilat kanë cenuar ndjeshëm objektivat sportivë të klubit.

Seanca e radhës stërvitore do të drejtohet nga Alfred Deliallisi, trajneri aktual i Partizanit B. FK Partizani i uron Florin Bratu dhe stafit te tij suksese në vazhdim të karrierës së tyre sportive”, shkruhet në njoftimin e klubit.

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