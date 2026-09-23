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Sporti

Zyrtare: Javier Aguirre është trajneri i ri i Valencias

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Javier Aguirre është trajneri i ri i Valencias. Trajneri meksikan ka nënshkruar një kontratë njëvjeçare, e cila përfshin një opsion që klubi ta zgjasë marrëveshjen për një sezon shtesë. Konferenca për shtyp e prezantimit do të mbahet të hënën, më 28 shtator, në sallën e shtypit në “Camp de Mestalla”.

Pjesa tjetër e deklaratës së publikuar nga Valencia thotë: “Javier Aguirre (Qyteti i Meksikos, 1 dhjetor 1958) i bashkohet Valencia CF pasi drejtoi kombëtaren meksikane në Kupën e Botës FIFA 2016, ku Meksika arriti në fazën e 1/8-ave. Kjo shënoi pjesëmarrjen e tij të tretë në këtë turne si trajner kryesor i Meksikës, pas edicionit të vitit 2002 në Kore/Japoni dhe atij të vitit 2010 në Afrikën e Jugut.

Gjatë karrierës së tij të gjatë si trajner, tekniku i ri i Valencia CF ka drejtuar klube të La Ligës si CA Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, RCD Espanyol, CD Leganés dhe RCD Mallorca, krahas përvojës ndërkombëtare të fituar me klube dhe kombëtare në Japoni, Emiratet e Bashkuara Arabe, Egjipt dhe Meksikë.

Ndër arritjet e tij kryesore në Spanjë, spikat kualifikimi për në Ligën e Kampionëve të UEFA-s me CA Osasuna. Në arenën ndërkombëtare, ai fitoi Kupën e Artë të CONCACAF (2009 dhe 2025) dhe Ligën e Kombeve të CONCACAF (2024–25) me kombëtaren e Meksikës, ndërsa në nivel vendas fitoi titullin kampion me Pachuca (1999) dhe Ligën e Kampionëve të CONCACAF me CF Monterrey (2021).

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