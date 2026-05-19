131 të vdekur nga shpërthimi i Ebolës në Kongo
Të paktën 131 persona kanë humbur jetën nga një shpërthim i virusit Ebola në Republikën Demokratike të Kongos, ndërsa më shumë se 513 raste dyshohen si të infektuara.
Një zëdhënës i qeverisë së Republikës Demokratike të Kongos tha se rastet tashmë po raportohen në një zonë më të gjerë.
Gjithashtu janë konfirmuar dy raste dhe një viktimë në Ugandë, sipas Qendrave Amerikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC).
Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) e ka shpallur shpërthimin e variantit aktual të Ebola-s, të shkaktuar nga virusi Bundibugyo, një emergjencë ndërkombëtare.
Ndërsa ky shpërthim vdekjeprurës vazhdon të përhapet, qeveria kongoleze ka tentuar të sigurojë qytetarët se ekipet e reagimit po punojnë intensivisht për të gjurmuar dhe hetuar rastet e dyshuara dhe se nuk ka arsye për panik.
Megjithatë, me rastet që tashmë janë identifikuar në zona të reja, përfshirë Nyakunde në provincën Ituri, Butembo në Kivu Veriore dhe qytetin Goma, shqetësimi po rritet.
Mes rasteve të konfirmuara është edhe një mjek amerikan në Republikën Demokratike të Kongos, sipas grupit misionar mjekësor me të cilin ai punonte dhe CDC-së.
Personi do të dërgohet në Gjermani për trajtim, thanë ata.
Edhe pse CDC nuk e bëri publik emrin e amerikanit, grupi misionar Serge konfirmoi se një nga mjekët e tij amerikanë, Peter Stafford, kishte rezultuar pozitiv me Ebola.
Dy mjekë të tjerë të grupit, të ekspozuar gjatë trajtimit të pacientëve, përfshirë bashkëshorten e Stafford, Dr. Rebekah Stafford, nuk kishin simptoma dhe po ndiqnin protokollet e karantinës, thuhet në deklaratë.
Ndërkohë, siç shkruan BBC, të paktën gjashtë amerikanë janë ekspozuar ndaj virusit Ebola gjatë shpërthimit në Kongo.
CDC deklaroi se po mbështet “largimin e sigurt të një numri të vogël amerikanësh të prekur drejtpërdrejt”, por nuk konfirmoi numrin e saktë.
Sipas raportimeve, qeveria amerikane po përpiqet të organizojë transportin e këtij grupi drejt një vendi të sigurt karantine.
