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Politika

33 vjet nga Traktati i BE-së, Hoxha: E ardhmja e Shqipërisë është europiane

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Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ferit Hoxha, ka përkujtuar 33-vjetorin e hyrjes në fuqi të Traktatit të Maastricht-it, duke theksuar rrugëtimin e Shqipërisë drejt integrimit në Bashkimin Europian.

Përmes një postimi në rrjetin social X, Hoxha e cilëson këtë traktat si një moment vendimtar në krijimin e Bashkimit Europian në formën që njihet sot.

Ministri thekson se vendi synon të jetë pjesë e tryezës europiane, duke kontribuar në vendimmarrje dhe në formësimin e së ardhmes së kontinentit.

“33 vjet më parë, në këtë ditë, hyri në fuqi Traktati i Maastricht-it, duke shënuar një hap vendimtar në krijimin e Bashkimit Europian, ashtu siç e njohim sot.

Për Shqipërinë, ky përvjetor na drejton nga e ardhmja: drejt vendit që synojmë në tryezën europiane, duke ndarë përgjegjësitë, duke sjellë zërin dhe kontributin tonë dhe duke formësuar së bashku të ardhmen e kontinentit tonë.

Identiteti ynë Europian ka rrënjë të thella. Sot, përmes reformave në vend dhe partneriteteve gjithnjë e më të forta në Europë, po e shndërrojmë hap pas hapi ambicien tonë europiane në realitet.

Rruga jonë është e qartë. E ardhmja jonë është vetëm europiane”, shkruan ministri Hoxha në X.

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