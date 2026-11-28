47 të lënduar nga protesta në Tiranë, mes tyre një deputet, gazetarë dhe efektivë policie
Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale ka përditësuar bilancin e personave të lënduar gjatë protestës së 28 Nëntorit në Tiranë. Sipas të dhënave paraprake nga strukturat spitalore, deri në orën 21:00, në dy spitalet kryesore të kryeqytetit janë paraqitur për ndihmë mjekësore gjithsej 47 persona.
Në Spitalin Universitar të Traumës janë paraqitur 36 persona, prej të cilëve 12 efektivë policie, 14 protestues, 6 gazetarë dhe 4 kalimtarë. Nga këta, një efektiv policie, tre protestues dhe një gazetar janë shtruar në spital dhe po marrin trajtimin e nevojshëm mjekësor. Të lënduarit e tjerë kanë lënë spitalin me këshillën e mjekut.
Ndërkohë, në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza” janë paraqitur 11 persona të lënduar: 8 efektivë policie, një protestues, një punonjës sigurie dhe një deputet.
Sipas njoftimit të Ministrisë së Shëndetësisë, të gjithë personat e paraqitur në QSUT kanë lënë spitalin me këshillën e mjekut.
Kështu, sipas bilancit të përditësuar deri në orën 21:00, numri i të lënduarve gjatë protestës së 28 Nëntorit ka arritur në 47 persona.
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