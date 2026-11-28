Rama publikon pamje nga koncerti në Vlorë, qyteti feston 114-vjetorin e Pavarësisë (VIDEO)
Kryeministri Edi Rama ka publikuar pamje live nga koncerti që po mbahet mbrëmjen e kësaj të shtune në Sheshin e Flamurit në Vlorë, me rastin e 114-vjetorit të Pavarësisë.
Rama i ka shoqëruar pamjet me mesazhin: “Vlora Live”.
Atmosfera në qytetin e Flamurit është gjallëruar nga këngët dhe ngjyrat kuqezi. Në qytet po vazhdojnë festimet për 114-vjetorin e Pavarësisë, me automjete të zbukuruara me flamuj kuq e zi, muzikë dhe koncert festiv.
Qytetarët janë bërë pjesë e atmosferës festive, duke ndezur flakadanë me ngjyra dhe duke festuar në rrugët e qytetit.
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