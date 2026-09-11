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11 Sep 2026
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Bota

Përdori ChatGPT për të shkarkuar mijëra dokumente gjyqësore, bisedat me AI mund të bëhen provë në gjyq

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Një 40-vjeçar në Australi akuzohet se ka përdorur Inteligjencën Artificiale për të krijuar programe që i mundësuan aksesin dhe shkarkimin masiv të dokumenteve të kufizuara nga faqja online e gjykatave.

Sipas mediave australiane, Christopher John Duff akuzohet se përdori ChatGPT për të krijuar kode “scraper” në Python, të projektuara për të shkarkuar në masë të dhëna nga regjistri online i gjykatave. Autoritetet thonë se gjatë periudhës janar-mars 2025 janë aksesuar pa autorizim 8,769 dokumente të kufizuara.

Duff, i cili po ndihmonte një mik të përfshirë në një proces kompleks falimentimi, është deklaruar i pafajshëm për katër akuza për akses në të dhëna të kufizuara të ruajtura në një sistem kompjuterik.

Prokuroria pretendon se programet e përdorura anashkalonin mënyrën normale të navigimit në faqen e gjykatës dhe mundësonin marrjen në masë të të dhënave.

Çështja mund të krijojë një precedent në Australi, pasi prokurorët synojnë të përdorin si prova edhe bisedat e të akuzuarit me ChatGPT.

Sipas prokurorisë, përpara se të akuzohej dhe pasi llogaria e tij në regjistrin online ishte bllokuar, Duff i kishte kërkuar ChatGPT këshilla ligjore dhe informacione mbi veprimet që mund të ndërmerrte policia. Ai dyshohet se i ka kërkuar platformës edhe udhëzime se çfarë të thoshte nëse kontaktohej nga autoritetet.

Mbrojtja kundërshton interpretimin e këtyre bisedave, duke argumentuar se ato mund të tregojnë se i pandehuri e kuptoi vetëm më vonë se veprimet e tij mund të konsideroheshin të paautorizuara.

Procesi është shtyrë për dy javë, ndërsa gjykata pritet të caktojë një seancë më të gjatë për shqyrtimin e çështjes.

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