59 drejtues teknologjie i kërkojnë BE-së fonde për inteligjencën artificiale: Evropa nuk mund ta flejë revolucionin e IA-së
Një letër e hapur e nënshkruar nga 59 drejtues të teknologjisë dhe shkencës, mes tyre Yann LeCun dhe nobelisti Philippe Aghion, paralajmëron se dritarja për të konkurruar në inteligjencën artificiale po mbyllet dhe se buxheti afatgjatë 2028–2034 i BE-së do të vendosë vendin e kontinentit në këtë garë.
Dhjetëra themelues kompanish teknologjike dhe shkencëtarë evropianë paralajmërojnë se dritarja për të konkurruar në inteligjencën artificiale po mbyllet dhe se buxheti i ardhshëm afatgjatë i Bashkimit Evropian do të jetë vendimtar për vendin e kontinentit në të ardhmen, siç njofton Euronews. Letra e hapur, e publikuar të mërkurën dhe e nënshkruar nga 59 drejtues, mes tyre ekonomisti nobelist Philippe Aghion, një nga “kumbarët” e inteligjencës artificiale Yann LeCun dhe drejtuesit e DeepL, OVHcloud, ElevenLabs dhe Lovable, argumenton se Evropa rrezikon të humbasë sovranitetin dhe konkurrueshmërinë e saj teknologjike.
“Ne ndajmë një besim të thellë në potencialin e Evropës, por edhe një ndjenjë alarmi në rritje: bota po kalon një revolucion teknologjik dhe Evropa po konkurron në të me një pjesë të vogël të kapitalit, të fuqisë llogaritëse dhe të kapacitetit të shkallëzimit të rivalëve të saj. Hendeku po zgjerohet çdo tremujor”, thuhet në letrën me titull “Një thirrje urgjente: Evropa nuk mund ta flejë revolucionin e IA-së”. Sipas nënshkruesve, talenti dhe ambicia ekzistojnë në Evropë, por mungojnë vullneti politik dhe kapitali, ndërsa negociatat për buxhetin e BE-së për periudhën 2028–2034 janë në vazhdim dhe ajo që nuk sigurohet gjatë tyre nuk do të ekzistojë para vitit 2035.
Letra paraqet pesë kërkesa. E para është thjeshtimi: Evropa ka të drejtë të mbrojë sigurinë dhe të drejtat themelore, por kjo nuk duhet t’i mbytë novatorët në burokraci; nënshkruesit kërkojnë edhe një “regjim të 28-të”, që një kompani të regjistrohet një herë dhe të veprojë me një grup të vetëm rregullash në çdo shtet anëtar. Kërkesa e dytë synon shkallëzimin e kompanive evropiane, duke kanalizuar kursimet private përmes fondeve të pensioneve dhe siguruesve drejt fondeve për kompanitë në rritje, duke plotësuar tregun e vetëm të kapitalit dhe duke i bërë qeveritë klientë ankorë të teknologjisë evropiane, krahas qasjes së gjerë në të dhëna.
Kërkesa e tretë është një kontroll realiteti për investimet: ndërsa kompanitë amerikane po investojnë qindra miliarda dollarë në infrastrukturën e IA-së vetëm këtë vit, nënshkruesit kërkojnë një ndarje të posaçme dhe ambicioze për inteligjencën artificiale brenda Fondit Evropian të Konkurrueshmërisë dhe programit të ardhshëm kuadër për kërkimin. Letra kërkon gjithashtu mbajtjen e talentit evropian dhe, së fundi, një ndryshim mendësie: “Evropa nuk mund të kënaqet më vetëm duke rregulluar teknologjitë e shpikura nga të tjerët. Duhet të kalojmë nga mbrojtja në sulm”, thuhet në të. Euronews i është drejtuar Komisionit Evropian për një koment.
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