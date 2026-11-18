Booking do të apelojë vendimin e gjykatës së BE-së që mbajti në fuqi veton ndaj blerjes së Etraveli-t për 1.63 miliardë euro
Booking Holdings njoftoi të mërkurën se do të apelojë vendimin e Gjykatës së Përgjithshme të Bashkimit Evropian, e cila rrëzoi padinë e kompanisë dhe la në fuqi ndalimin e Komisionit Evropian për blerjen e operatorit suedez të rezervimeve të fluturimeve Etraveli Group.
Booking Holdings njoftoi të mërkurën se do të apelojë vendimin e gjykatës së dytë më të lartë të Bashkimit Evropian, e cila mbajti në fuqi veton antitrust të BE-së ndaj blerjes prej 1.63 miliardë eurosh (1.79 miliardë dollarë) të rivalit Etraveli, siç njofton Reuters. “Ne nuk pajtohemi aspak me vendimin dhe besojmë me forcë se vlerësimi i Gjykatës së Përgjithshme dhe i Komisionit ishte i gabuar, si në fakte ashtu edhe në ligj”, tha kompania në një deklaratë.
Booking, një nga aktorët kryesorë në tregun e agjencive online të udhëtimit për hotele, kishte planifikuar të merrte kontrollin e plotë të Etraveli Group, operatorit kryesor në Evropë për rezervimet online të fluturimeve, për t’i shtuar platformës së saj ofertën e fluturimeve. Komisioni Evropian e shpalli transaksionin të papajtueshëm me tregun e brendshëm me vendimin e 25 shtatorit 2023, duke arsyetuar se blerja do të kishte krijuar një ekosistem udhëtimi për Booking-un, duke i lënë rivalët të paaftë për të konkurruar.
Gjykata e Përgjithshme, me aktgjykimin e 9 shtatorit 2026 në çështjen T-1139/23, e rrëzoi padinë e Booking-ut dhe e mbajti në fuqi ndalimin, sipas njoftimit për shtyp të Gjykatës. Gjykata pranoi teorinë e Komisionit për “levën e kundërt” (reverse leveraging), sipas së cilës një pozitë jo dominuese në tregun e fluturimeve do të përdorej për të forcuar pozitën tashmë dominuese në tregun e hoteleve, si pjesë e strategjisë së kompanisë për “udhëtimin e lidhur” (connected trip). Gjykata vlerësoi se, për shkak të efekteve të forta të rrjetit në këtë treg, edhe një rritje relativisht e vogël e pjesës së tregut do ta bënte pozitën dominuese të Booking-ut më pak të kontestueshme, ndërsa përfitimet e pretenduara nga kompania nuk mjaftonin për të kompensuar efektet negative.
Apeli, i cili kufizohet vetëm në çështje ligjore, do të shqyrtohet nga Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit Evropian. Vendimi përfundimtar pritet të ketë rëndësi përtej sektorit të udhëtimeve, sepse është hera e parë që një gjykatë evropiane miraton teorinë e “ekosistemit” në kontrollin e bashkimeve të kompanive digjitale.
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