Rita Ora dhe Taika Waititi do të prezantojnë “MTV European Music Awards 2022”

Këngëtarja dhe tekstshkruesja, Rita Ora dhe regjisori e fituesi i çmimeve ‘Oscar’ e ‘Grammy’, Taika Waititi, do të jenë prezantues të “MTV European Music Awards (EMAs) 2022, që do të transmetohet drejtpërdrejt nga Düsseldorf, Gjermani të dielën, më 13 nëntor.

“Jam e emocionuar që jam kthyer dhe po e ndaj kësaj radhe skenën me Taika-n sepse kjo e bën atë edhe më të veçantë”, tha Ora në një deklaratë.

Ne i kemi marrë të gjitha në EMA-të e këtij viti, surpriza argëtuese, modë fantastike, komedi dhe mbi të gjitha muzikë fantastike!.

“Rita Ora është një e preferuar për një kohë të gjatë në MTV/EMA dhe së bashku me Taika Waititi me shumë talente, jemi absolutisht të sigurt se kjo dyshe e fuqishme do të vendosë skenën për një natë elektrizuese të festimit të muzikës globale,” tha Bruce Gillmer, president i muzikë, talent muzikor, programim dhe ngjarje në Paramount, dhe shefi i përmbajtjes së muzikës për Paramount, shkruan Billboard.

MTV EMA 2022 do të transmetohet drejtpërdrejt në MTV në më shumë se 170 vende dhe në Pluto TV në territore të zgjedhura në të gjithë SHBA-në, Amerikën Latine dhe Evropë dhe Comedy Central në Gjermani më 13 nëntor.

Do të jetë i disponueshëm në Paramount+ dhe Pluto TV globalisht duke filluar 14 nëntor.

Harry Styles është kandidati kryesor i këtij viti.

Fansat mund të votojnë për të preferuarit e tyre në 17 kategori neutrale gjinore në www.mtvema.com deri më 9 nëntor, ora 23:59. CET.

Ndjekësit mund të votojnë për të preferuarit e tyre në 17 kategori duke përfshirë, këngën më të mirë, artistin më të mirë, bashkëpunimin më të mirë e shumë të tjera.

Ka dy kategori të reja këtë vit, videoja më e mirë në formë të gjatë dhe performanca më e mirë metaverse.

Gillmer dhe Richard Godfrey janë producentë ekzekutivë të MTV EMA 2022. Debbie Phillips dhe Chloe

Ora më parë ka qenë nikoqire e “EMAs” në vitin 2017, në disa nominime gjithashtu si dhe u nderua me çmimin “Power of Music Award”.