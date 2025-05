JJ i Austrisë fiton Eurovision 2025 me “Wasted Love”

Austrtria fitoi Eurovision Song Contest për herë të tretë pas një finale të shkëlqyer në Zvicrën fqinje, ku këngëtari JJ siguroi votat e kontinentit me himnin e tij operistik-pop “Wasted Love.”

Kënga, që nxjerr në pah zërin e jashtëzakonshëm të artistit austriako-filipinas të trajnuar klasikisht dhe u skenografua në një mënyrë dramatike që përkujton një anijeshkatërrim, magjepsi publikun në Bazel dhe i solli Austrisë triumfin e parë që nga fitorja e Conchita Wurst në 2014. “Kisha pasur një vit mjaft të vështirë, dhe doja të shkruaja për përvojën time personale me dashurinë e kotë, të pashpërblyer,” tha ai, duke shtuar se nëse do të fitonte në finalen e së shtunës, “ndoshta do të prishem, do të qaja dhe pastaj do t’u telefonoja familjarëve.”

Finalja e Eurovision-it është një ngjarje përcaktuese në kalendarin LGBTQ+ dhe tërheq interes në të gjithë kontinentin, duke shfaqur disa nga performuesit më të talentuar, ekscentriakë dhe të ndryshëm të Evropës.

Në skenë të shtunën u shfaq një grup etno-pop leton me gjashtë anëtarë, i cili bashkoi një këngë popullore me imazhe përrallore; një grup ukrainas i frymëzuar nga glam rock-u; një artist estonez me elemente gjeniale që karikaturizoi kulturën italiane të kafesë; dhe një dyshe shqiptare me këngën e tyre magjepsëse “Zjerm,” që u bë shpejt një favorit i publikut.

Izraeli u rendit i dyti në tabelën e rezultateve, me Yuval Raphael – e mbijetuar e sulmeve të Hamasit më 7 tetor – që fitoi mbështetje me performancën e saj “New Day Will Rise.” Estonia u pozicionua e treta, ndërsa San Marino zuri vendin e fundit.

Para finales, JJ i tha CNN-it: “Ndjehem shumë, shumë i përulur dhe i nderuar që vepra artistike që po sjell po pranohet kaq mirë. Ky është lloji i muzikës që dua të vazhdoj të krijoj.”

Një shfaqje e përfolur e Celine Dion, që fitoi Eurovision-in për Zvicrën në 1988-ën dhe që, bashkë me ABBA-n, është ndër alumni-t më të njohur të këtij konkursi, nuk u realizua.

Edhe pse organizatorët insistojnë se Eurovision-i është një ngjarje apolitike, konkursi prej kohësh ka qenë i përfshirë në tensionet e kontinentit. Rusia dhe Bjellorusia u përjashtuan pas pushtimit të Ukrainës nga Moska, ndërsa pjesëmarrja e Izraelit u kundërshtua nga segmentë të fanbazës për shkak të luftës së vazhdueshme në Gaza.

Konkurrentja izraelite Raphael — e cila ishte duke marrë pjesë në festivalin muzikor Nova kur Hamas nisi sulmet e tij ndërkufitare në tetor 2023 — performoi në një arenë ku valëviteshin flamuj palestinezë, pas ndryshimit të një rregulli nga Unioni Evropian i Transmetuesve (EBU).

Në fund të performancës së saj të shtunën, një burrë dhe një grua përpoqën të sulmonin skenën, sipas EBU-së. “Njëri prej dy trazuesve hodhi bojë, dhe një anëtar i stafit u godit. Anëtari i stafit është mirë dhe askush nuk u lëndua,” njoftoi EBU-ja