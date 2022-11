Realme 10 vetëm me LTE mbërriti në fillim të kësaj jave dhe tani një version 5G u bë zyrtar në Kinë.

Realme 10 5G funksionon me çipin Dimensity 700 dhe sjell një kamerë kryesore 50 MP.

Pjesa e përparme vjen me një LCD 6,6” me rezolucion Full HD+ dhe mbështet shpejtësinë e rifreskimit 90Hz dhe shpejtësinë e prekjes me 180Hz.

Brenda është një kamerë selfie 8MP me lente f/2.0.

Rreth pjesës së pasme është një aparat fotografik kryesor 50 MP, së bashku me një kamerë makro 2MP për foto nga afër (deri në 4 cm) dhe një sensor thellësie, raporton GSM Arena, transmeton Telegrafi.

Realme theksoi trupin e hollë 8.1 mm të 10 5G, pavarësisht nga bateria e bollshme 5,000mAh me karikim me kapacitet prej 33W.

Ekziston gjithashtu një sirtar i trefishtë kartash me dy fole për SIM dhe një microSD. Ekziston edhe një skaner i gjurmëve të gishtërinjve në anë, i ngulitur në çelësin e energjisë.

Ndërfaqja e përdoruesit është Realme UI 3.0, e bazuar në Android 12.

Realme 10 5G tashmë është në shitje në Kinë dhe varianti bazë me 8GB ram memorie dhe 128GB hapësirë kushton 179 euro për variantin bazë 8/128 GB ose 220 euro për opsionin 8GB ram memorie 256GB hapësirë të përgjithshme.