Trump shpalli se do të kandojë për president në vitin 2024

Ish-Presidenti Donald Trump njoftoi se ai po kandidon për nominimin republikan për president të vitit 2024, duke kërkuar të organizojë një rikthim dramatik në Shtëpinë e Bardhë pasi kishte humbur ofertën e tij për rizgjedhje për Joe Biden në 2020.

Trump, një republikan dhe udhëheqës i lëvizjes “Make America Great Again”, njoftoi ofertën e tij të tretë presidenciale të martën gjatë një fjalimi në shtëpinë e tij në Mar-a-Lago, Florida, pasi kishte ngacmuar një ofertë që nga largimi nga detyra në 2021.

“Për ta bërë Amerikën përsëri të madhe dhe të lavdishme. Unë sonte po shpall kandidaturën time për president të Shteteve të Bashkuara,” tha Trump të martën në mbrëmje para një turme mbështetësish.

“Por ashtu siç premtova në 2016, unë jam zëri juaj. Unë jam zëri juaj. Institucioni i Uashingtonit dëshiron të na heshtë, por ne nuk do t’i lejojmë ta bëjnë këtë. Ajo që kemi ndërtuar së bashku gjatë gjashtë viteve të fundit është lëvizja më e madhe. në histori, sepse nuk ka të bëjë me politikë, ka të bëjë me dashurinë tonë për këtë vend të madh, Amerikën, dhe ne nuk do ta lëmë të dështojë”, tha Trump.