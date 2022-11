Njerëzit do të mund të jetojnë në Hënë gjatë kësaj dekade, thotë NASA

Njerëzit mund të qëndrojnë në Hënë për periudha të gjata gjatë kësaj dekade, ka thënë një zyrtar i NASA-s për BBC.

Howard Hu, i cili drejton programin e anijes hënore Orion për agjencinë, tha se habitatet do të nevojiteshin për të mbështetur misionet shkencore, transmeton Telegrafi.

Ai tha të dielën se lëshimi i raketës Artemis të mërkurën, e cila mbart anijen kozmike Orion, ishte një “ditë historike për fluturimin njerëzor në hapësirë”.

Orion është aktualisht rreth 134 mijë kilometra nga Hëna.

Raketa Artemis 100 metra e gjatë u nis nga Qendra Hapësinore Kennedy si pjesë e misionit të NASA-s për të kthyer astronautët në satelitin e Tokës.

Në maj të raketës qëndron anija kozmike Orion, e cila, për këtë mision të parë, është pa ekuipazh, por është e pajisur me një ‘manekin’ që do të regjistrojë ndikimet e fluturimit në trupin e njeriut.

Hu tha se të shikoje Artemisin të ngrihej ishte “një ndjenjë e pabesueshme” dhe “një ëndërr”.

“Është hapi i parë që po bëjmë për eksplorimin afatgjatë të hapësirës në thellësi, jo vetëm për Shtetet e Bashkuara, por për botën”, tha ai.

“Dhe unë mendoj se kjo është një ditë historike për NASA-n, por është gjithashtu një ditë historike për të gjithë njerëzit që e duan fluturimin njerëzor në hapësirë dhe eksplorimin e thellë të hapësirës.

“Dua të them, ne do të kthehemi në Hënë, ne po punojmë drejt një programi të qëndrueshëm dhe ky është mjeti që do të transportojë njerëzit që do të na zbresin përsëri në Hënë”.

Hu shpjegoi se nëse fluturimi aktual i Artemis do të ishte i suksesshëm, atëherë tjetri do të ishte me një ekuipazh, i ndjekur nga një i tretë ku astronautët do të zbarkonin përsëri në Hënë për herë të parë që nga Apollo 17, 50 vjet më parë në dhjetor të vitit 1972.

Misioni aktual po vazhdonte mirë, i tha ai BBC-së, me të gjitha sistemet që funksiononin dhe ekipi i misionit po përgatitej për ndezjen e radhës të motorëve të Orionit (ajo që njihet si djegie) të hënën për ta vendosur anijen kozmike në një orbitë të largët të Hënës.

Një nga fazat më kritike të misionit Artemis I është kthimi i sigurt i modulit Orion në Tokë. Ai do të rihyjë në atmosferën e planetit me 38,000 kilometra në orë ose 32 herë më shumë se shpejtësia e zërit dhe mburoja në pjesën e poshtme të tij do t’i nënshtrohet temperaturave që i afrohen 3,000 gradë C.

Pasi të jetë testuar dhe vërtetuar siguria e komponentëve dhe sistemeve të Artemis, Hu tha se plani ishte që njerëzit të jetonin në Hënë “në këtë dekadë”.