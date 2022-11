E madhe, më e madhe, Hungaria e Madhe: Të dielën, Viktor Orbán provokoi edhe një herë me një aludim nacionalist për Hungarinë e Madhe. Kryeministri hungarez është filmuar i veshur me një shall që shfaqte edhe një hartë të Hungarisë me ngjyrat kombëtare pas ndeshjes miqësore të kombëtares së tij të futbollit kundër Greqisë.