Me datën 3 dhjetor, Hollanda do të masë forcat me USA, ndërsa Argjentina do kërkojë triumfin me Australinë.

Një ditë më pas, Franca luan me Poloninë, ndërsa vëmendjen do ketë edhe Angli-Senegal. Ndeshjet e ditëve të tjera do jenë: Japan vs. Croatia, Brazil vs. South Korea, Morocco vs. Spain dhe Portugal vs. Switzerland.

Rruga drejt fianles duket mjaft interesante, teksa në një anë kemi Francën, Anglinë dhe Argjentinën ndërsa në krahun tjetër spikasin Portugalia, Spanja dhe Brazili.

Rruga drejt finales:

Ndeshjet e fazës 1/16