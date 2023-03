BEI: 83% e të rinjve bullgarë e shohin neutralitetin klimatik të rëndësishëm kur kërkojnë punë

Shumica e të anketuarve bullgarë (56%, 16 pikë përqindje nën mesataren e BE) thonë se janë të bindur se sjellja e tyre mund të bëjë një ndryshim në adresimin e emergjencës klimatike. Gratë (61%) dhe të rinjtë e anketuar nën 30 vjeç (66%) janë më të bindurit se sjellja e tyre individuale mund të ketë ndikim, krahasuar me burrat (51%) dhe njerëzit mbi 65 vjeç (42%).

Për shumë njerëz, qeveria ka një rol për të luajtur në inkurajimin e ndryshimit të sjelljes individuale. Shumica e bullgarëve (69%) janë në favor të masave më të rrepta të qeverisë që imponojnë një ndryshim në sjelljen e njerëzve për të trajtuar ndryshimet klimatike (75% e të anketuarve nën 30 vjeç do të mirëprisnin masa të tilla).

Për të ndihmuar njerëzit të bëjnë zgjedhje më të qëndrueshme kur blejnë ushqime, 77% e bullgarëve janë në favor të etiketimit të të gjitha produkteve ushqimore me gjurmën e tyre klimatike. Kjo është në gjysmë të rrugës ndërmjet normës në Rumani (82%) dhe normës në Hungari (72%).

Për më tepër, 71% e bullgarëve thonë se do të ishin të gatshëm të paguanin pak më shumë për ushqimin që prodhohet në vend dhe në mënyrë më të qëndrueshme (e njëjta normë si në Rumani, por 19 pikë përqindjeje mbi 52%) të Hungarisë. Shumica e të anketuarve, pavarësisht nga të ardhurat, shprehën gatishmërinë për të paguar më shumë për ushqim (duke filluar nga 68% e të anketuarve me të ardhura mesatare deri në 75% e të anketuarve me të ardhura më të larta).

Reduktimi i konsumit të mishit dhe produkteve të qumështit do të ishte një mënyrë tjetër efikase për të kufizuar emetimet e gazrave serrë. Por pak bullgarë (39%) do të ishin në favor të kufizimit të sasisë së mishit dhe produkteve të qumështit që njerëzit mund të blejnë për të luftuar ndryshimet klimatike (13 pikë përqindje më pak se rumunët, me 52%, por një përqindje e ngjashme me hungarezët, me 38%. ).