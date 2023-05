Kurti për “Danas”: Propozimi ynë i frymëzuar nga modeli kroat për pakicat kombëtare

“Ekipi menaxhues e ka bërë analizën e tij, nuk kemi pse ta dëgjojmë më, ai që gjithçka kishte për të thënë më 2 maj në Bruksel. Puna e tij ka filluar dhe shkarkimi i tij është një proces i natyrshëm dhe logjik”, tha Kurti. sipas Reporterëve.

Kurti ka thënë se nuk është i kënaqur me atë që është i vendosur më 2 maj sepse, siç thotë ai, ka një dëshirë të qartë që të “krij Republika Srpska në Kosovë”, e cila, sipas tij, nuk do të lejohet.

“Ne dëgjuam durim dhe kujdes ekipin menaxhues. Kërkesa e partnerëve ishin evropianë dhe amerikanë të ekipit të ekipit. Nuk u kënaq me faktin që ekipi menaxhues nuk u takua fillimisht me Ministrinë e Administratës së Vetëqeverisjes Lokale, Eljbert Krasnići, përkundër faktit se ata e thirrën më 18 prill, shkuam në Bruksel dhe dëgjuam raportin e draft Statutit, ishin dy zonja nga katër anëtarët e ekipit, të cilat ishin në thelbin dhe të gjashtë, të shtatë anëtarët në të gjithë ata që ishin një dëshirë e madhe. të formohej Republika Srpska në Kosovë, kështu që thamë se shprehim mospajtimin tonë me atë draft Statut”, tha Kurti.

Ai tha se më 2 maj ka bërë propozimin e tij për harmonizimin e nenit 7 të formave të arritura, i cili flet për një adekuat të vetëqeverisjes së komunitetit serb, për ndërmjetësit, siç thotë ai, nuk e kanë këtë nivel. dhe “pala serbe as që e ka lexuar”.

Kurti tha se propozimin e tij e ka frymëzuar nga modeli kroat për pakicat kombëtare. Serbia ka pranuar edhe për modelin e mbrojtjes së minoritetit serb në Kroaci.

Sipas tij, Serbia ka pranuar një model të tillë për Kroacinë, dhe ka thënë se nuk ka arsye të mos pranojë edhe për Kosovën.