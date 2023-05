Nga 1 korriku, TVSH-ja e energjisë kthehet nga 10% në 18%

Nga 1 korriku, TVSH-ja është elektrike do të kthehet në 18 për qind, njoftoi Qeveria, ndërsa pritet të rritet e faturave. Zëvendëskryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyqi, në intervistë për mediat, tha se ulja e TVSH-së në vitin e kaluar nga 18 në 10 për qind kishte për qëllime zbutjen e ndryshimeve me ndryshimet ekonomike dhe ishte një nga projektet e Qeverisë.

“Atëherë kemi bërë të ditur se TVSH-ja nuk kthehet në 18 për qind sepse nuk duam të dëmtojmë pjesën e ardhurave të buxhetit. Tani po nuk do të analizojë ekonominë e fundit nëse do të mbetet në 10 për qind, duke u kujdesur që barra bie në këmbë.”, deklaroi Fatmir Bytyqi, zëvendëskryeministri për Çështje.

Ministria e Financave, si funksione për politikën tatimore, nuk jep informacione konkrete për shkak se ministria është në punën e punës. Rritja e fuqisë së TVSH-së për energjinë elektrike nga 10 në 18 për qind nuk është komenti i Komisionit Rregullator i Energjetikës thonë se nuk është në kompetencë të tyre. Në kulmin e energjisë elektrike, në vitin 2011, Qeveria vendosi të gjithë normën e TVSH-së për energjinë elektrike nga 18 në 5 për qind. Ky vendim ishte i vlefshëm deri në fund të vitit të kaluar. Nga fillimi i vitit 2023 deri më 30 qershor, sipas planit, norma e TVSH-së për energjinë elektrike është 10 për qind, ndërsa sa do të jetë nga korriku do të bëhet në fund të qershorit kur KRRE do të shpallë vendimin. Por për të thënë TVSH-në e vërtetë për amvisëritë, duhet të ndryshohet edhe ligji. Në ndërkohë, energjetikët kanë nisur përllogaritjen e shpenzimeve të tyre, që do të paraqesin tek rregullat që kanë ndikim të madh në kompanitë e çmimeve që e paguajnë. Një ditë më parë do të njoftohet se nga korriku do të rikthehet tarifa e lirë e ditore për amvisëri.