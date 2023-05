Do të rikandidojë për drejtimin e Partisë Demokratike? I riu në Durrës pyet Bashën: Për çfarë po e bën këtë fushatë?

Basha u përgjigj se këto takime nuk janë fushatë dhe se kur të hapet gara për drejtimin e PD-së, do të flasë publikisht nëse do të kandidojë apo jo.

“Të garantoj se kjo nuk është fushata. Kur të nisë fushata, do ta them. Kjo është fushatë për gjendjen politike të vendit pas 14 majit. Nuk më pëlqen që pas 14 majit ka vetëm qetësi. Kam kafshuar gjuhën edhe kur hidhnin baltë ndaj meje. Dhashë dorëheqjen për t’i dhënë një shans bashkimit.

Njerëzit pyesin a ka vizion, a ka shpresë? Ndjej përgjegjësi të them që po, ka një rrugë, ka një shpresë. E para, është të kuptojmë që ne nuk jemi pakicë. Numri i atyre që kanë folur me heshtje në 14 maj, është më i madh se numri i atyre që ka marrë çdo forcë politike. Grupi më i madh i qytetarëve e braktisën 14 majin. Këtu ka vetëm të humbur, edhe ata që e kanë marrë pushtetin e dinë që nuk përfaqësojnë asgjë. As shpresë, as dashuri për vendin. Është për t’i thënë shqiptarëve që ka një rrugë drejt shpresës. 750 mijë shqiptarë që nuk kanë marrë pjesë në votime presin një plan nga opozita. Kur të hapet gara për kryetarin e Partisë Demokratike, atëherë do t’ju kthej përgjigje”.

Ish-kryedemokrati përsëriti akuzat se Sali Berisha po mban peng Partinë Demokratike. Ai tha se i ka kërkuar vazhdimisht Berishës të reflektonte, ndërsa u shpreh se vitin e kaluar dha dorëheqjen për të mirën e partisë.

“I kam kërkuar prej 9 vitesh, me respektin dhe mirënjohjen që jemi mësuar në familje, të reflektonte për të mirën e familjes politike. Pata besim se do ta bënte. Dhe kur kjo nuk u bë, morra një vendim të vështirë. Nëse do të ndodhte ndryshe, sot do të kishin kryetarin tonë në krye të bashkisë së Durrësit. Do të kishim, një rezultat tjetër nga ai i 14 majit. Një vit më parë, hodha një hap pas për të mirën e PD-së. Por, sikurse e shikoni, gjërat u bënë më keq”.

Basha tha se bashkimi i PD-së bëhet duke u përqafuar vlerat.

“Si do të ndodhë bashkimi? Nuk ka ngjitje mekanike. Ne duhet të bashkohemi rreth vlerave. Kushdo që e kupton PD si një instrument për të përmirësuar Shqipërinë, do të bëhet me ne”.