Microfinance Centre: FED invest në Konferencën e 25-të Vjetore të organizuar në Budva

Në fund te muajit maj, konkretisht me 24 dhe 25 maj u zhvillua në Budva Konferenca e 25-të e Qendrës së Mikrofinancës (MFC). Në këto takime mori pjesë një grup nga ekipi manaxherial i FED invest-it. Ky vit përkonte me jubileun e argjendte të themelimit të Qendrës.

Me ketë rast, FED invest u nderua me “Çmimin e Angazhimit të Anëtarit”, në shenjë mirënjohjeje per anëtarët më aktivë qe nga krijimi i MFC-se, për kontribute të spikatura në zhvillimin e komunitetit dhe sektorit të mikrofinancës në përgjithësi.

Ky ishtë gjithashtu një event i veçantë për FED invest-in, pasi Administratori i tij, z.Perlat Sulaj u zgjodh anëtar i Këshillit Drejtues të MFC-së. Gjithë ekipi i FED invest-it i shpreh z. Sulaj, urimet më të mira dhe suksese të mëtejshme në kontributin e tij rajonal, në kuadrin e rrjetit të MFC-së.

MFC është një rrjet i financave sociale që promovon drejtësinë, përfshirjen, barazinë dhe shërbimin e përgjegjshëm. Rrjeti përbëhet nga 100 organizata në 36 vende të Evropës dhe Azisë Qendrore, që ofrojnë shërbime të përgjegjshme në fushën e mikrofinancës për pothuajse 2,000,000 klientë me të ardhura të ulëta në këto rajone.

FED invest

FED invest është një Shoqëri Kursim Krediti dhe është institucioni i parë pionier mikrofinanciar i krijuar në Shqipëri si rezultat i një nisme pilot të Bankës Botërore në vitin 1992. FED invest përfaqëson një kooperative financiare me më shumë se 88 mijë anëtarë të shërbyer përmes 64 degëve në të gjithë vendin. Anëtarët e FED invest janë fermerët, sipërmarrësit e vegjël, familje rurale dhe urbane të përjashtuara nga shërbimet financiare bankare. Si një udhëheqës në ofrimin e zgjidhjeve financiare të përballueshme për popullsinë rurale, FED invest ka një ndikim të drejtpërdrejtë në zhvillimin social-ekonomik të Shqipërisë, me mbi 200 mijë kredi dhe gjysmë miliardë euro të injektuara në ekonomi gjatë 31 viteve të ekzistencës së saj.

Për më shumë informacion në lidhje me FED Invest ju lutemi vizitoni https://www.fedinvest.al