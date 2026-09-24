A do të aktivizohet më në fund Kyle Pitts te Falcons në ndeshjen e së enjtes kundër Packers?
Pas dy javësh të para të sezonit, teatri i pozitës tight end te Atlanta Falcons ka shfaqur pak lëvizje: Kyle Pitts ka regjistruar vetëm një kapje për 15 jardë dhe, së bashku me Austin Hooper, është i barabartë për objektivat e pasimit me vetëm katër. Klubi i kishte lidhur me pritshmëri të mëdha — Pitts ishte zgjedhja e katërt në draftin e 2021 dhe mori një zgjatje kontrate trevjeçare prej 54 milionë dollarësh këtë verë — por roli i tij në sulm duket ende i kufizuar.
Siç raporton nfl, Pitts ka luajtur vetëm rreth gjysmën e snapsave ofensivë të Falcons këtë sezon, një shifër që e paraqet përdorimin e tij si më pak të zakonshëm, edhe pse trajnerët argumentojnë se pjesërisht kjo lidhet me largimin e titullarëve në ndeshjen e javës së dytë. Gjithashtu, përballë Green Bay, situata nuk duket e lehtë: Packers janë mes ekipeve që kanë lejuar më pak vlerë pasimi ndaj tight end-ëve, çka nuk i bën kushtet ideale për të kthyer Pitts në një objektiv kryesor.
Te çështjet e tjera që mbeten pa përgjigje janë edhe ndryshimet në mbrojtje. Me A.J. Terrell në listën e të dëmtuarve dhe jashtë për të paktën katër ndeshje, C.J. Henderson do të ketë një mundësi për të konsoliduar vendin e tij si titullar. Henderson ka kaluar nëpër disa skuadra që nga drafti 2020 dhe nuk ka qenë starter i rregullt që nga 2023, por stafi dhe trajnerët e Falcons kanë shprehur besim se ai mund të jetë një zëvendësim i besueshëm kur të thirret në lojë.
Ka edhe pyetje të tjera që ndikojnë në pritshmëri: java e shkurtër mund t’u shërbejë Falcons pas humbjes ndaj Panthers, ndërsa rikthimi në stërvitje i Tua Tagovailoa e vendos atë si mundësi rezervë për Michael Penix Jr. nëse është i disponueshëm. Nga ana e tendave speciale, Nick Folk ka pasur vështirësi në nisje me tre gabime nga distanca, ndërsa koordinatori i specialeve kërkon të kthejë ritmin dhe teknikën e tij. Mbrojtja duhet të qartësojë detyrat dhe të shmangë gabimet karakteristike që çuan në lojëra eksplozive kundër Carolina-s.
Sipas nfl, përgjigjet përfundimtare do të varen nga ndërrimet taktike të stafit ofensiv, nga adaptimi i lojtarëve të rinj në role të reja dhe nga aftësia e ekipit për t’u përqendruar mbi gabimet nga ndeshja e kaluar; ndeshja në Lambeau Field do të jetë provë për të vlerësuar nëse Falcons mund t’i japin më shumë hapësirë dhe ndikim Kyle Pitts dhe nëse mbrojtja mund të përmirësohet shpejt.
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