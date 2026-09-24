Jacoby Brissett mbështet Marvin Harrison Jr. përballë kritikave mbi nisjen e ngadaltë
Marvin Harrison Jr. po përballet me pyetje dhe kritika pas një nisjeje të dobët në sezonin e tij të tretë në NFL: në dy ndeshjet e para ka pasur vetëm katër targete dhe një pasim të kapur për 33 jardë, edhe pse pritet shumë nga zgjedhja e katërt e përgjithshme në draftin e 2024. Harrison ka shpjeguar se mungesa e prodhimit nuk varet vetëm prej tij, por nga kombinimi i faktorëve si mbulimi i kundërshtarit, mbrojtja e sulmit, ekzekutimi i rrugës së pritjes dhe saktësia e pasimit nga çdo çereklojtar.
Siç raporton nfl, në mbrojtje të tij doli edhe quarterbacku Jacoby Brissett, i cili tha se shumë nga zhurma rreth performancës është tepër e stërvlerësuar dhe nuk e sheh si të justifikuar. Brissett ka qënë i prirur të kërkojë opsione të sigurta, duke përfituar shpesh nga tight end-i Trey McBride: në Javën 1 McBride regjistroi nëntë kapje për 95 jardë dhe një touchdown, ndërsa në Javën 2 ishte lojtari me më shumë targete (10) dhe kapje (8) për 41 jardë dhe një tjetër touchdown. Brissett theksoi se ekipi vazhdon të punojë për të përmirësuar bashkëpunimin dhe se kritikat shpesh krijojnë më shumë zhurmë sesa çfarëpasqyrojnë fakte të plota.
Harrisonvijon të jetë figura e presionit të pritshmërive pas karrierës së shkëlqyer në Ohio State dhe pritshmërive të mëdha që solli si një nga zgjedhjet kryesore të draftit. Problemët e mëparshme të ekipit, si mungesa e vazhdimësisë në pozicionin e quarterback-ut dhe lëvizjet e stolit drejt një stili më mbrojtës me trajnerin Jonathan Gannon, kanë ndikuar në procesin e përshtatjes; tani nën drejtimin e Mike LaFleur, pritet që sulmi të gjejë më shumë linja zhvillimi. Sipas nfl, Harrison ka ende 15 ndeshje këtë sezon për të treguar se mund të përmbushë pritshmëritë dhe për të ndërtuar më shumë besim te bashkëlojtarët dhe tifozët.
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