A do të shtohet numri i migrantëve në BE nga Irani?
Ministrat e Brendshëm të BE-së po diskutojnë mundësinë e ardhjes së migrantëve për shkak të luftës në Iran. Çfarë pritet dhe çfarë mund të ndodhë?
Cila është situata aktuale e sigurisë në BE pas fillimit të luftës kundër Iranit. Ministrat e Brendshëm të Bashkimit Evropian diskutuan për këtë së fundmi. Për ministrin e Brendshëm gjerman Alexander Dobrindt nuk ka “ndryshime të dukshme në Gjermani”, tha ai. Sipas tij, ekziston vetëm një “kërcënim abstrakt”, por ky ka ekzistuar edhe më parë.
Nuk ka plane specifike të njohura për sulme, por ka vende veçanërisht të cenueshme të institucioneve amerikane dhe izraelite. Masat e sigurisë janë rritur atje. Protestat tani janë nën mbikëqyrje të veçantë, si në shumë vende të tjera të BE-së.
Ka edhe myslimanë shiitë që jetojnë në Evropë, por vështirë se ka ndonjë protestë të madhe në mbështetje të regjimit të Teheranit, siç u panë, për shembull, në Pakistan.
Ministri i Brendshëm qipriot, që drejton Presidencën e Këshillit të BE-së, raporton për gatishmëri të shtuar pasi një dron goditi një bazë ushtarake britanike në vendin e tij pak ditë më parë.
A po mbërrijnë refugjatë të rinj tani?
Në BE-së janë të shqetësuar edhe për çështjen nëse mund të pritet një valë e re refugjatësh drejt Evropës për shkak të pasojave të luftës me Iranin. Ndërkohë që mendohej, se kishte ardhur moment tjetër: inkurajimi për të kthyer një numër më të madh refugjatësh në vendet e tyre të origjinës.
Kur bëhet fjalë për kthimin vullnetar, Qiproja është shumë përpara të tjerëve: me një kombinim të programeve nxitëse dhe shkurtimeve sociale, rreth 3,000 qytetarë sirianë u inkurajuan të ktheheshin vullnetarisht vitin e kaluar, tha Ministri i Brendshëm Nicholas Ioannidis. Ai gjithashtu ofron përvojat e tij: “Ne do t’i ndihmojmë shtetet e tjera anëtare të rrisin numrin”.
Belgjika kohët e fundit ka rritur stimujt: Sirianët që janë ende në procesin e azilit dhe vendosin të kthehen mund të marrin deri në 5,000 euro. Programi gjerman për të mbështetur kthimin vullnetar gjithashtu tregon përparim, thotë Ministri Dobrindt. Rreth 4,000 njerëz u kthyen në Siri vitin e kaluar. Qeveria gjermane mbulon kostot e fluturimit dhe paguan rreth 1,000 euro ndihmë fillestare, edhe pse organizatat humanitare paralajmërojnë se situata në shumë pjesë të Sirisë është ende katastrofike.
