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21 Sht 2026
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Teknologji

A e parashikoi Musk të ardhmen e ChatGPT?

· 1 min lexim

Elon Musk e kishte menduar prej kohësh se ku mund të arrinte Al.

Në vitin 2020, kur GPT-3 sapo ishte prezantuar, Musk po fliste tashmë për modelet që do të vinin pas tij, përfshirë GPT-5 dhe GPT-6.

Ai argumentonte se, nëse AI do të vazhdonte të përparonte me të njëjtin ritëm, modelet e ardhshme mund të bëheshin gjithnjë e më të vështira për t’u dalluar nga njerëzit më të zgjuar.

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Gjashtë vite më vonë, GPT-6 është këtu, duke e bërë parashikimin e tij të atëhershëm edhe më interesant.

Megjithatë, mbetet e hapur pyetja nëse GPT-6, apo ndonjë model tjetër aktual i AI-së, mund të konsiderohet vërtet AGI (Al e përgjithshme).

Por një gjë është e qartë: e ardhmja që Musk imagjinonte në vitin 2020 nuk duket më aq e largët.

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