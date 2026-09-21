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WNBA

Aces fitojnë 98-77 ndaj Storm dhe mbeten në garë për vendin e dytë në playoff-et e WNBA-së

· 2 min lexim

Las Vegas Aces fituan 98-77 ndaj Seattle Storm të dielën, duke qëndruar ende në garë për vendin e dytë të playoff-eve të WNBA-së, por shanset për ta arritur atë pozicion mbeten të vogla.

Siç raporton Bleacher Report, Aces kanë avantazhin e tiebreak-ut ndaj Golden State Valkyries, që do t’u siguronte vendin e dytë në rast barazimi në tabela; megjithatë, kjo do të kërkonte dy fitore të tjera për Las Vegasin dhe dy humbje të Valkyries. Golden State vazhdon të jetë në garë edhe për vendin e parë dhe ka ndeshje relativisht të favorshme ndaj Portlandit dhe Los Angelesit, prandaj Aces tani më shumë do të synojnë të mbajnë vendin e tretë përpara Atlanta Dream.

Pas rezultateve të së dielës, renditja kryesore shfaq Minnesota Lynx si lider me 32-10, ndjekur nga Golden State (31-11) dhe Las Vegas (29-13), ndërsa Atlanta qëndron afër me 28-14. Për më tepër, të gjitha vendet e playoff-it janë siguruar; ajo që mbetet për t’u vendosur është vetëm pozicionimi i ekipeve për rundet e para. Indiana Fever, për shembull, mund të përfundojë kudo nga vendi i tretë deri në të tetin, dhe humbja e fundit ndaj Washington Mystics e ka vënë më të vështirë situatën e tyre para dy ndeshjeve për mbyllje të sezonit kundër Minnesota Lynx.

Shumë gjëra do të vendosen në javën përfundimtare të sezonit të rregullt, teksa ekipe të ndryshme luftojnë për pozicionet më të mira të tabelës; Bleacher Report thekson se tani fokusi është te renditja përpara nisjes së playoff-eve.

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