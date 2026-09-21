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Kansas City Chiefs mposhtin Indianapolis Colts 24-20 në Arrowhead

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Kansas City Chiefs fituan 24-20 ndaj Indianapolis Colts më 20 shtator 2026, në ndeshjen e zhvilluar në Arrowhead Stadium. Me këtë rezultat, Chiefs përmirësuan bilancin në 1-0, ndërsa Colts ranë në 0-1.

Siç raporton Bleacher Report, Colts kishin epërsinë në pjesën e parë dhe shkuan në pushim 20-17, por Kansas City reagoi në pjesën e dytë. Patrick Mahomes gjeti Tyquan Thornton me një pasim 45 jardesh që çoi ekipin në zonën e rrezikut, dhe më vonë Mahomes lidhi një pasim të shkurtër për J. Royals për një touchdown njëjardësh; Harrison Butker realizoi pikën e ekstra që vulosi rezultatin përfundimtar 24-20.

Ndeshja u shënua edhe nga disa dëmtime: wide receiver-i i Colts, Alec Pierce, u dërgua jashtë fushe dhe nuk u rikthye, ndërsa skuadra la jashtë listës së aktivëve Ashton Dulin për shkak të një dëmtimi në kyçin e këmbës. Takimi u transmetua në NBC/Peacock.

Pas këtij takimi, Chiefs duken me një kombinim efektiv të sulmit në vrap dhe pasimeve të thella, ndërsa Colts kanë nevojë për rregullime mbrojtëse dhe rikthim të lojtarëve të dëmtuar. Bleacher Report përmend gjithashtu ndryshimet e listave të lojtarëve dhe zhvillimet kryesore nga takimi.

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