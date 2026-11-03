AGJENDA NDËRKOMBËTARE 03.11.2026
UASHINGTON (Shtetet e Bashkuara) – Zgjedhjet e mesmandatit në SHBA.
SAKRAMENTO (Shtetet e Bashkuara) – Zgjedhjet e guvernatorit të Kalifornisë.
LOS ANXHELES (Shtetet e Bashkuara) – Kalifornia voton për Aktin e Taksave të Miliarderëve.
UASHINGTON (Shtetet e Bashkuara) – Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, takohet me homologun e tij venezuelian Oliver Blanco.
NUUK (Danimarkë) – Parlamenti i Groenlandës ka të ngjarë të mbajë leximin e dytë dhe të votojë për ratifikimin e traktatit me Shtetet e Bashkuara dhe Danimarkën.
PARIS (Francë) – Shpallen çmimet ”Goncourt” dhe ”Renaudot”.
MADRID (Spanjë) – Ministri i Transportit Óscar Puente i drejtohet Parlamentit pas aksidentit hekurudhor në Urda.
PRAGË (Republika Çeke) – Grevë në televizion, shkolla dhe universitete kundër reformës së financimit të medieve publike.
BERLIN (Gjermani) – Konferenca e Sigurisë në Berlin.
PARIZ (Francë) – Forumi i Biodiversitetit dhe Ekonomisë.
GJENEVË (Zvicër) – Shtetet prezantojnë rezultatet e “Dialogut Global mbi të Drejtën Ndërkombëtare Humanitare”./ a.jor.
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