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03 Nën 2026
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AGJENDA NDËRKOMBËTARE 03.11.2026

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AGJENDA NDËRKOMBËTARE 03.11.2026

UASHINGTON (Shtetet e Bashkuara) – Zgjedhjet e mesmandatit në SHBA.

SAKRAMENTO (Shtetet e Bashkuara) – Zgjedhjet e guvernatorit të Kalifornisë.

LOS ANXHELES (Shtetet e Bashkuara) – Kalifornia voton për Aktin e Taksave të Miliarderëve.

UASHINGTON (Shtetet e Bashkuara) – Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, takohet me homologun e tij venezuelian Oliver Blanco.

NUUK (Danimarkë) – Parlamenti i Groenlandës ka të ngjarë të mbajë leximin e dytë dhe të votojë për ratifikimin e traktatit me Shtetet e Bashkuara dhe Danimarkën.

PARIS (Francë) – Shpallen çmimet ”Goncourt” dhe ”Renaudot”.

MADRID (Spanjë) – Ministri i Transportit Óscar Puente i drejtohet Parlamentit pas aksidentit hekurudhor në Urda.

PRAGË (Republika Çeke) – Grevë në televizion, shkolla dhe universitete kundër reformës së financimit të medieve publike.

BERLIN (Gjermani) – Konferenca e Sigurisë në Berlin.

PARIZ (Francë) – Forumi i Biodiversitetit dhe Ekonomisë.

GJENEVË (Zvicër) – Shtetet prezantojnë rezultatet e “Dialogut Global mbi të Drejtën Ndërkombëtare Humanitare”./ a.jor.

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