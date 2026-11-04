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04 Nën 2026
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Bota

AGJENDA NDËRKOMBËTARE 04.11.2026

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AGJENDA NDËRKOMBËTARE 04.11.2026

JERUZALEM – Presidenti izraelit Herzog takohet me partitë politike pas zgjedhjeve.

KOMBET E BASHKUARA (Shtetet e Bashkuara) – Mbledhje e Këshillit të Sigurimit të OKB-së mbi sanksionet në lidhje me Jemenin.

KOMBET E BASHKUARA (Shtetet e Bashkuara) – Mbledhje e Këshillit të Sigurimit të OKB-së mbi forcën paqeruajtëse në Abyei, Sudani i Jugut.

BRUKSEL (Belgjikë) – BE publikon raportin vjetor të zgjerimit.

BUDAPEST (Hungari) – Hungaria hap arkivat nga epoka komuniste.

MADRID (Spanjë) – Samiti i 30-të Ibero-Amerikan i Krerëve të Shteteve dhe Qeverive.

LONDËR (Mbretëria e Bashkuar) – Seancë dëgjimore para Gjykatës Supreme të Mbretërisë së Bashkuar kundër ndalimit të Veprimit për Palestinën.

KOPENHAGË (Danimarkë) – Demonstratë e thirrur nga shoqatat e studentëve të shkollave të mesme dhe universiteteve kundër shkurtimeve në arsim.

PARIS (Francë) – 80-vjetori i themelimit të UNESCO-s.

TRENCIN (Sllovaki) – Presidentët çek, sllovak, hungarez dhe polak takohen me presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen.

LONDËR (Mbretëria e Bashkuar) – Samiti “E ardhmja e inteligjencës artificiale”.

STRASBURG (Francë) – Konferenca Evropiane e Gazetarisë./ a.jor.

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