AGJENDA NDËRKOMBËTARE 04.11.2026
JERUZALEM – Presidenti izraelit Herzog takohet me partitë politike pas zgjedhjeve.
KOMBET E BASHKUARA (Shtetet e Bashkuara) – Mbledhje e Këshillit të Sigurimit të OKB-së mbi sanksionet në lidhje me Jemenin.
KOMBET E BASHKUARA (Shtetet e Bashkuara) – Mbledhje e Këshillit të Sigurimit të OKB-së mbi forcën paqeruajtëse në Abyei, Sudani i Jugut.
BRUKSEL (Belgjikë) – BE publikon raportin vjetor të zgjerimit.
BUDAPEST (Hungari) – Hungaria hap arkivat nga epoka komuniste.
MADRID (Spanjë) – Samiti i 30-të Ibero-Amerikan i Krerëve të Shteteve dhe Qeverive.
LONDËR (Mbretëria e Bashkuar) – Seancë dëgjimore para Gjykatës Supreme të Mbretërisë së Bashkuar kundër ndalimit të Veprimit për Palestinën.
KOPENHAGË (Danimarkë) – Demonstratë e thirrur nga shoqatat e studentëve të shkollave të mesme dhe universiteteve kundër shkurtimeve në arsim.
PARIS (Francë) – 80-vjetori i themelimit të UNESCO-s.
TRENCIN (Sllovaki) – Presidentët çek, sllovak, hungarez dhe polak takohen me presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen.
LONDËR (Mbretëria e Bashkuar) – Samiti “E ardhmja e inteligjencës artificiale”.
STRASBURG (Francë) – Konferenca Evropiane e Gazetarisë./ a.jor.
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