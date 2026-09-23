AGJENDA NDËRKOMBËTARE 23.9.2026
KOMBETE E BASHKUARA (Shtetet e Bashkuara) – Presidenti iranian Massoud Pezeshkian do t’i drejtohet Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së.
UASHINGTON (Shtetet e Bashkuara) – Seancë dëgjimore gjyqësore për padinë e ngritur nga CNN, MSNOW dhe ”Politico” kundër vendimit të Trump për t’i ndaluar ata nga Shtëpia e Bardhë
OKB (Shtetet e Bashkuara) – Drejtori ekzekutiv i OpenAI, Sam Altman, do t’i paraqesë Këshillit të Sigurimit Këshilli i Sigurimit i OKB-së.
OSLO (Norvegji) – Funerali i princeshës Astrid, motrës së mbretit të ndjerë Harald V.
HAGË (Holandë) – Vendimi i Gjykatës Ndërkombëtare Penale kundër Mahamat Said Abdel Kani, i dyshuar për krime lufte në Afrikën Qendrore.
PARIS (Francë) – OECD paraqet perspektivën e saj të ndërmjetme ekonomike.
ATHINE (Greqi) – Konferencë për shtyp nga eurodeputetët mbi misionin e tyre pasues më shumë se tre vjet pas katastrofës së trenit në Tempi.
MAROK – Zgjedhje parlamentare.
IRAN – Sanksione të reja amerikane efekt, që synon uljen e linjave ajrore iraniane./ a.jor.
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