Agrinio: 15-vjeçarja emërton gjashtë burra, më i moshuari 73 vjeç
Sipas Live News, e mitura emërtoi pesë burra të moshave 45, 62, 64, 64 dhe 73 vjeç; një i gjashtë akuzohet se e kishte prekur në mënyrë të pahijshme vite më parë në një kënd lojërash
Zbulime tronditëse dalin për çështjen e shfrytëzimit seksual të vajzës 15-vjeçare në Agrinio, pasi u bënë të njohura nga autoritetet të dhëna të reja për personat që dyshohet se janë të përfshirë, siç njofton gazeta greke Efsyn duke cituar Live News.
Sipas informacioneve që transmetoi Live News, e mitura emërtoi gjithsej pesë burra, të moshave 45, 62, 64, 64 dhe 73 vjeç.
Konkretisht bëhet fjalë për një 73-vjeçar për të cilin nuk u dhanë më shumë të dhëna, një parukier 45-vjeçar, një 62-vjeçar dhe një 64-vjeçar që në të kaluarën kanë qenë në vëmendjen e autoriteteve për çështje posedimi dhe trafikimi droge, dhe një tjetër 64-vjeçar që punon në një agjenci funerale. Një burrë tjetër akuzohet se e kishte prekur në mënyrë të pahijshme të miturën vite më parë në një kënd lojërash, sipas denoncimit të saj.
64-vjeçari që punon në agjencinë funerale, me origjinë shqiptare, dyshohet se kishte lidhje me nënën e 15-vjeçares. Sipas informacioneve, nga hetimi rezultoi se ai qëndronte ilegalisht në vend dhe kundër tij u formua një dosje e veçantë për shkelje të legjislacionit për të huajt.
Në qendër të çështjes ndodhen edhe dy prindërit e 15-vjeçares: babai 44-vjeçar, djali i një polici në pension, dhe nëna 48-vjeçare, e papunë.
Sipas dëshmisë së vajzës së mitur, në prani të një eksperti psikiatër për fëmijë, doli roli qendror i nënës së saj dhe detyrimi i saj, shumë herë edhe me dhunë fizike, në akte seksuale me burra të rritur kundër vullnetit të saj.
Live News transmetoi gjithashtu se 48-vjeçarja dyshohet se e shfrytëzonte të bijën kundrejt shumave nga 10 deri në 15 euro, ndërsa si bashkëpunëtor kryesor dyshohet se kishte një burrë që merrte rolin e transportuesit.
Çështja merr përmasa edhe më dramatike, pasi, sipas «Buzëqeshjes së Fëmijës», kishte pasur denoncime për abuzim të së miturës që në vitin 2020, kur vajza ishte vetëm 9 vjeç. Katër vjet më vonë, në vitin 2024, u bë një raportim i ri te autoritetet, këtë herë për shfrytëzim të mundshëm seksual të saj.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.