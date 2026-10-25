Airbus A340-600 largohet nga shërbimi, por avionët me katër motorë mbeten në qiell
– Largimi i Airbus A340-600 nga fluturimet e rregullta të Lufthansa-s shënon fundin e një kapitulli të rëndësishëm në historinë e aviacionit, por jo zhdukjen e plotë të avionëve me katër motorë, shkruan ilsile24.it.
Lufthansa do të vazhdojë të mbajë në flotën e saj modelin A340-300, më të shkurtër se versioni A340-600. Ndër kompanitë ajrore që vazhdojnë të operojnë me variante të këtij avioni janë edhe Swiss, Edelweiss Air, Syrian Air dhe Iran Aseman Airlines.
Përveç linjave të rregullta ndërkontinentale, disa avionë A340 përdoren ende nga operatorë charter dhe institucione qeveritare.
Megjithatë, numri i këtyre avionëve në shërbim është zvogëluar ndjeshëm krahasuar me të kaluarën, ndërsa industria e aviacionit po mbështetet gjithnjë e më shumë te avionët me dy motorë, të cilët ofrojnë konsum më të ulët të karburantit dhe kosto më të favorshme operimi.
Airbus A340 u zhvillua për fluturime të gjata ndërkontinentale, në një periudhë kur avionët me katër motorë konsideroheshin një zgjidhje e rëndësishme për transportin ajror në distanca të mëdha.
Me kalimin e viteve, përparimet teknologjike dhe efikasiteti i avionëve me dy motorë, si Airbus A350 dhe Boeing 787 Dreamliner, ndryshuan ndjeshëm tregun. Këta avionë mund të kryejnë fluturime të gjata me më pak karburant dhe kosto më të ulëta mirëmbajtjeje.
Pavarësisht kësaj, Airbus A340 mbetet një simbol i një epoke të rëndësishme të aviacionit komercial, kur katër motorët përfaqësonin një nga zgjidhjet kryesore për udhëtimet ndërkontinentale.
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